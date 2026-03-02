bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
Iran

Une journaliste australienne célèbre la mort de Ali Khamenei

Vidéo: watson

Elle avait un message pour le Guide suprême iranien

Une présentatrice australienne d'origine persane a surpris les téléspectateurs en insultant le dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à l'annonce de sa mort.
02.03.2026, 11:5602.03.2026, 11:56

La présentatrice Rita Panahi a créé la surprise en plein journal télévisé de Sky News Australia en lançant une violente diatribe contre l’ayatollah Ali Khamenei, quelques heures après son assassinat dans une opération militaire conjointe entre les Etats-Unis et Israël. Le guide suprême de la République islamique d’Iran était au pouvoir depuis 36 ans.

Qui était le guide suprême de l'Iran tué samedi?

Panahi, née dans une famille iranienne ayant émigré en Australie, est une éditorialiste politique conservatrice qui s’oppose régulièrement au régime iranien. Elle a exprimé en direct et en persan, sa langue natale, sa colère contre le Guide suprême, un moment qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

La journaliste a abord réagi à la mort du guide suprême iranien en déclarant: «Je voudrais conclure cet éditorial avec un message adressé au guide suprême» avant de lancer:

«Espèce de fils de pute, honte à toi, brûle en enfer Khamenei»

Elle a également ajouté: «Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’après 47 ans de tyrannie islamiste, le dictateur est mort et l’Iran est sur le point d’être libéré». Rita Panahi a également expliqué qu’elle n’aurait jamais pensé voir ce jour de son vivant et a salué le «courage» du président Trump d’avoir pris un «risque» en ordonnant une action militaire contre l’Iran. Fervente partisane de Donald Trump, Rita Panahi s’est exprimée également sur ses réseaux sociaux en partageant une vidéo répondant à une tendance MAGA de reproduire la bien connue danse du président américain sur le tube YMCA du groupe Village People. (sbo)

Vidéo: watson
Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
5
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
1
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
de Kilian Marti
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
1
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
de Team watson
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Pokémon fête son 30e anniversaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Tariq Ramadan ne s'est pas présenté à son procès pour viols sur 3 femmes
Déjà condamné en Suisse, l’islamologue Tariq Ramadan comparaît à Paris pour trois viols présumés commis entre 2009 et 2016.
Le procès de l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes commis en France de 2009 à 2016, qu'il conteste, s'ouvre lundi devant la cour criminelle départementale de Paris.
L’article