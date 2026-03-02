Vidéo: watson

Elle avait un message pour le Guide suprême iranien

Une présentatrice australienne d'origine persane a surpris les téléspectateurs en insultant le dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à l'annonce de sa mort.

La présentatrice Rita Panahi a créé la surprise en plein journal télévisé de Sky News Australia en lançant une violente diatribe contre l’ayatollah Ali Khamenei, quelques heures après son assassinat dans une opération militaire conjointe entre les Etats-Unis et Israël. Le guide suprême de la République islamique d’Iran était au pouvoir depuis 36 ans.

Panahi, née dans une famille iranienne ayant émigré en Australie, est une éditorialiste politique conservatrice qui s’oppose régulièrement au régime iranien. Elle a exprimé en direct et en persan, sa langue natale, sa colère contre le Guide suprême, un moment qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

La journaliste a abord réagi à la mort du guide suprême iranien en déclarant: «Je voudrais conclure cet éditorial avec un message adressé au guide suprême» avant de lancer:

«Espèce de fils de pute, honte à toi, brûle en enfer Khamenei»

Elle a également ajouté: «Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’après 47 ans de tyrannie islamiste, le dictateur est mort et l’Iran est sur le point d’être libéré». Rita Panahi a également expliqué qu’elle n’aurait jamais pensé voir ce jour de son vivant et a salué le «courage» du président Trump d’avoir pris un «risque» en ordonnant une action militaire contre l’Iran. Fervente partisane de Donald Trump, Rita Panahi s’est exprimée également sur ses réseaux sociaux en partageant une vidéo répondant à une tendance MAGA de reproduire la bien connue danse du président américain sur le tube YMCA du groupe Village People. (sbo)