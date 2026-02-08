L’Iran refuse de céder sur l’enrichissement de l’uranium

Téhéran ne renoncera pas à l’enrichissement d’uranium, «même en cas de guerre», a affirmé Abbas Araghchi, deux jours après des discussions nucléaires tendues avec les États-Unis.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Keystone

L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, objet de contentieux avec les Etats-Unis, «même si une guerre nous est imposée», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington.

«L'Iran a payé un prix très lourd pour son programme nucléaire pacifique et pour l'enrichissement d'uranium.» Abbas Araghchi

«Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement (d'uranium) et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée? Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite.» Le diplomate

Abbas Araghchi, le diplomate, qui a échangé à Oman vendredi avec l'émissaire américain Steve Witkoff.

Le déploiement militaire américain dans le Golfe «ne nous effraie pas». «Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre», a-t-il ajouté. (dal/ats/afp)