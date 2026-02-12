L'Ukraine est face à un choix crucial sur ses élections anticipées. Image: watson

«Cela pourrait détruire le pays»: l'Ukraine face à un choix difficile

Quatre ans après le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky envisagerait de nouvelles élections en mai. Le scrutin serait lié à un éventuel accord de paix.

Julius Zielezinski / t-online

Plus de «International»

Un article de

D’après le Financial Times, la pression américaine pousse le président ukrainien à envisager des élections avant la fin des combats. Selon l'enquête, Donald Trump souhaite qu'un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie soit signé d'ici fin juin 2026.

Pendant longtemps, Zelensky s'était opposé à la tenue d'élections pendant la guerre, en se référant à la Constitution qui exclut les scrutins en période de loi martiale. On vous explique les raisons de ce changement décisionnel.

Ce que cachent les élections en Ukraine

Selon le Financial Times, c'est principalement la pression américaine qui pousse le président ukrainien à envisager des élections anticipées avant la fin des combats. Donald Trump souhaiterait qu'un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie soit signé d'ici la fin juin de cette année. Cela s'explique par le fait que Trump a besoin d'un succès politique avant les élections de mi-mandat prévues en novembre aux Etats-Unis.

Le plan de Zelensky semble envisager de soumettre la population ukrainienne à un vote, non seulement pour élire un nouveau président, mais aussi pour se prononcer sur un éventuel accord de paix avec la Russie, afin de garantir la légitimité de ce traité.

Cependant, des considérations de pouvoir politique entrent également en jeu. Zelensky semble espérer pouvoir lier sa propre réélection à un référendum sur un éventuel accord de paix, afin d'augmenter ses chances de succès.

La concurrence politique de Zelensky

Au début de la guerre, la population ukrainienne soutenait presque unanimement Zelensky, mais la guerre prolongée et les scandales de corruption gravitant autour de lui ont nui à son image. Selon des sondages récents de l'institut «Active Group», environ 33% des personnes interrogées voteraient encore pour Zelensky lors d'une élection. Malgré les récents événements ayant entaché sa réputation, il reste donc largement en tête.

Avec près de 16% des intentions de vote, l'ancien commandant en chef des forces armées et actuel ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, Valeri Zaloujny, s'impose comme second favori.

Cependant, Zaloujny a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas se présenter. Le troisième candidat dans les sondages, Kyrylo Boudanov, chef des services de renseignement militaire, n'a pas non plus annoncé sa candidature jusqu'à présent.

Le candidat réaliste actuel est l'ex-président ukrainien Petro Poroshenko, mais seulement 11% des personnes interrogées envisagent de lui accorder leur vote.

L'ancien président ukrainien, Petro Porochenko. Keystone

Des obstacles majeurs irrésolus

Un obstacle central réside dans les négociations avec la Russie. Etant donné que Zelensky souhaite lier les élections à un mémorandum sur un traité de paix, les deux parties devraient s'entendre sur un document qui puisse obtenir l'adhésion de la majorité de la population ukrainienne. Malgré la reprise récente des négociations directes, les positions restent apparemment figées sur des questions cruciales.

S'ajoute un problème constitutionnel. La Constitution ukrainienne prévoit la suspension des élections en période de guerre. Cependant, étant donné que le parti de Zelensky détient une majorité absolue au parlement, les observateurs estiment qu'il y a de bonnes chances qu'une modification constitutionnelle soit approuvée.

Les défis d'une élection en plein conflit

Un autre obstacle majeur est l'organisation d'élections en pleine période de guerre. Olha Aivazovska, présidente du conseil d'administration d'Opora, un groupe de réflexion basé à Kiev qui conseille les autorités sur le droit de vote et les réformes parlementaires, déclare au Financial Times:

«Six mois de préparation pour les élections ne sont pas le maximum de temps nécessaire, mais le minimum.» Olha Aivazovska

Près de six millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger depuis le début de la guerre. A cela s'ajoutent plusieurs millions de déplacés internes et environ 3,5 millions de personnes vivant dans des zones occupées par la Russie. Il y a également 900 000 soldats actifs, ainsi qu'une infrastructure gravement endommagée dans de nombreuses régions du pays. Aivazovska poursuit:

«Une telle situation n'a jamais existé. Elle est totalement sans précédent»

La position de l'opposition

Bien que les dernières élections aient eu lieu en 2019, même les politiciens de l'opposition se montrent sceptiques quant à des élections avant la fin de la guerre contre la Russie. Poroshenko a déclaré l'année dernière:

«Nous ne poussons pas pour des élections anticipées, car notre principal objectif est de nous assurer que ces élections se déroulent de manière libre et équitable, et qu'elles respectent les normes électorales européennes.»

L'ancienne Première ministre, Yulia Tymoshenko, a également déclaré que des élections ne seraient pas possibles tant que la guerre serait en cours. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, s'est aussi exprimé de manière critique dans le Financial Times:

«La compétition politique pendant la guerre est mauvaise. Cela pourrait détruire le pays de l'intérieur, et c'est l'objectif de la Russie.»

L'experte Aivazovska avertit également: