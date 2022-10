Image: sda

En Iran, les forces de l'ordre sont intervenues lors de l'hommage à Mahsa Amini

Mercredi 26 octobre, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants rassemblés pour rendre hommage à Mahsa Amini, à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. Plus de 300 personnes auraient été inculpées.

Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu mercredi 26 octobre, selon une ONG, sur des manifestants rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini. Des milliers de personnes y avaient assisté à une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours.

La justice iranienne a annoncé avoir inculpé plus de 300 personnes, portant à plus de mille le nombre officiel des inculpations liées à ces manifestations.

La vie du frère de Mahsa Amini menacée

Hengaw, un groupe de défense des droits des Kurdes d'Iran, basé en Norvège, a annoncé sur Twitter:

«Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur les gens sur la place Zindan, à Saghez»

Défiant un dispositif de sécurité renforcé, criant «Femme, vie, liberté» ou «Mort au dictateur», une foule d'hommes et de femmes s'était réunie autour de la tombe de la jeune femme dans le cimetière Aichi de la ville de Saghez, dans la province du Kurdistan (ouest). Dès mardi soir, les autorités avaient renforcé leur dispositif sur place, déployant des forces sur une des places centrales. Les accès à la ville auraient également été bloqués.

L'agence de presse Isna a indiqué qu'Internet avait été coupé «pour des raisons de sécurité» à la suite des tensions et affrontements dispersés après la cérémonie.

Selon des militants des droits humains, les forces de sécurité avaient mis en garde les parents de la jeune femme contre l'organisation d'une cérémonie d'hommage, allant jusqu'à menacer «la vie de leur fils». Environ 2000 fidèles ont néanmoins commencé tôt à rejoindre le cimetière, en voiture et à moto, à pied à travers champs et le long des routes, ou même traversant une rivière.

Le gouverneneur de la région a cependant déclaré:

«L'ennemi et ses médias tentent d'utiliser le 40e jour de la mort de Mahsa Amini comme prétexte pour provoquer à nouveau des tensions, mais heureusement, la situation dans la province est complètement stable»

De nouvelles manifestations étaient en cours ailleurs en Iran, notamment dans des universités à Téhéran, Mashhad (nord-est) et Ahvaz (sud-ouest). Mercredi 26 octobre, l'Iran a annoncé des sanctions contre des personnes, institutions et médias dans l'Union européenne, en riposte aux mesures punitives imposées par Bruxelles contre des dirigeants iraniens et contre la police des moeurs en raison de la répression. (ats)