Voici les images les plus fortes des 24 premières heures de guerre
Avec le soutien des États-Unis, Israël a attaqué l’Iran, ce samedi 28 février 2026, plongeant toute la région dans une guerre dont ont ne connait pas encore l'issue.
Le conflit a donné lieu a des images impressionnantes, en voici 14 qui donnent une idée de son ampleur.
Cette image montre le tir d’un missile depuis un navire de la marine américaine.
En Iran, des habitants observent une colonne de fumée s’élever dans le ciel de Téhéran après une explosion.
En riposte, le régime iranien a notamment visé les métropoles émiraties de Dubaï et Abou Dhabi ainsi que le Qatar et le Bahreïn.
Les espaces aériens de la région du Golfe ont été fermés.
Après l’attaque, le 28 février 2026, d’importants embouteillages ont paralysé Téhéran. Des foules ont tenté de quitter la capitale.
De nombreux commerces sont restés fermés. Dans le nord de cette métropole habituellement animée, un silence de mort régnait.
Partout dans le monde, des Iraniens en exil ont célèbré les frappes israéliennes.
Des Iraniens ont participé à une manifestation à Berlin en soutien aux attaques de samedi matin.
À Tel Aviv, en Israël, des habitants ont trouvé refuge dans le parking souterrain du centre commercial Dizengoff Center.
Ces week-end, des millions de personnes ont dû rejoindre à plusieurs reprises les abris en raison des tirs de roquettes de leur ennemi juré, l'Iran.
Tous ne soutiennent pas l’attaque américano-israélienne.
À Washington, devant la Maison-Blanche, un homme manifeste avec d’autres Américains contre le bombardement de l’Iran.
Samedi, le «Dôme de fer», le système de défense antimissile israélien, a intercepté des missiles iraniens au-dessus de Tel Aviv.
Dans plusieurs régions d’Israël, les alarmes ont retenti à plusieurs reprises.
Après l’attaque iranienne contre les États du Golfe, à Doha au Qatar, des habitants ont observé et filmé des missiles et des panaches de fumée dans le ciel nocturne.
À Tel Aviv une explosion a suivi l’impact d’un missile iranien.
Après l'incertitude, on a appris dans la soirée que le guide suprême iranien avait été tué.
L’ayatollah Ali Chamenei est mort lors d’une frappe aérienne sur son refuge.
Près de la Maison-Blanche, des manifestants ont réclamé que le fils du chah, Reza Pahlavi, prenne la direction de l’Iran.
Ce dernier est exilé depuis 1980 et vit aux Etats-Unis.
À Téhéran dimanche, des partisans du régime iranien se sont rassemblés dans le deuil.
La télévision d’État a officiellement annoncé la mort d’Ali Khamenei samedi soir.
Dans la zone portuaire de Dubaï, aux Émirats arabes unis, de la fumée s’élèvait après une attaque de drones iraniens.
Les frappes iraniennes ont provoqué le chaos dans les aéroports.
L’aéroport de Dubaï était fermé jusqu’à nouvel ordre. À Kuta, sur l’île de Bali, des voyageurs bloqués attendaient.
Dimanche, les tirs de missiles se poursuivaient.
L’armée israélienne a notamment lancé de nouvelles frappes sur Téhéran. (hkl)