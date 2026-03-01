Paniz Rahnama, une Irano-Américaine, laisse échapper des larmes de joie, samedi à Los Angeles. Image: keystone

Voici les images les plus fortes des 24 premières heures de guerre

Samedi matin, à la suite de l'attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, le Moyen-Orient s'est embrassé. Voici des images fortes rapportées de la région.

Plus de «International»

Avec le soutien des États-Unis, Israël a attaqué l’Iran, ce samedi 28 février 2026, plongeant toute la région dans une guerre dont ont ne connait pas encore l'issue.

👉 Suivez notre direct sur la situation au Moyen-Orient 👈

Le conflit a donné lieu a des images impressionnantes, en voici 14 qui donnent une idée de son ampleur.

Cette image montre le tir d’un missile depuis un navire de la marine américaine.

L'attaque a eu lieu samedi. Image: keystone

En Iran, des habitants observent une colonne de fumée s’élever dans le ciel de Téhéran après une explosion.

Des explosions à Téhéran. Image: keystone

En riposte, le régime iranien a notamment visé les métropoles émiraties de Dubaï et Abou Dhabi ainsi que le Qatar et le Bahreïn.

Le drapeau du Qatar flotte au large de Doha. Image: keystone

Les espaces aériens de la région du Golfe ont été fermés.

Après l’attaque, le 28 février 2026, d’importants embouteillages ont paralysé Téhéran. Des foules ont tenté de quitter la capitale.

Une quantité impressionnante d'Iraniens ont fui Téhéran. Image: keystone

De nombreux commerces sont restés fermés. Dans le nord de cette métropole habituellement animée, un silence de mort régnait.

Partout dans le monde, des Iraniens en exil ont célèbré les frappes israéliennes.

Une manifestation à Berlin. Image: keystone

Des Iraniens ont participé à une manifestation à Berlin en soutien aux attaques de samedi matin.

À Tel Aviv, en Israël, des habitants ont trouvé refuge dans le parking souterrain du centre commercial Dizengoff Center.

Des gens se mettent à l'abri à Tel-Aviv, samedi. Image: keystone

Ces week-end, des millions de personnes ont dû rejoindre à plusieurs reprises les abris en raison des tirs de roquettes de leur ennemi juré, l'Iran.

Tous ne soutiennent pas l’attaque américano-israélienne.

«Cette guerre, c'est de la connerie», dit la pancarte. Image: keystone

À Washington, devant la Maison-Blanche, un homme manifeste avec d’autres Américains contre le bombardement de l’Iran.

Samedi, le «Dôme de fer», le système de défense antimissile israélien, a intercepté des missiles iraniens au-dessus de Tel Aviv.

Le Dôme de fer protège Israël. Image: keystone

Dans plusieurs régions d’Israël, les alarmes ont retenti à plusieurs reprises.

Après l’attaque iranienne contre les États du Golfe, à Doha au Qatar, des habitants ont observé et filmé des missiles et des panaches de fumée dans le ciel nocturne.

Les gens surpris à Doha. Image: keystone

À Tel Aviv une explosion a suivi l’impact d’un missile iranien.

Un missile atterrit sur un bâtiment à Tel-Aviv. Image: keystone

Après l'incertitude, on a appris dans la soirée que le guide suprême iranien avait été tué.

Des adorateurs de l'ayatollah ont prié pour lui vendredi. Image: keystone

L’ayatollah Ali Chamenei est mort lors d’une frappe aérienne sur son refuge.

Près de la Maison-Blanche, des manifestants ont réclamé que le fils du chah, Reza Pahlavi, prenne la direction de l’Iran.

Le fils du chah peut-il prendre le pouvoir en Iran? Image: keystone

Ce dernier est exilé depuis 1980 et vit aux Etats-Unis.

À Téhéran dimanche, des partisans du régime iranien se sont rassemblés dans le deuil.

Dimanche, la foule a rendu hommage au guide suprême iranien. Image: keystone

La télévision d’État a officiellement annoncé la mort d’Ali Khamenei samedi soir.

Dans la zone portuaire de Dubaï, aux Émirats arabes unis, de la fumée s’élèvait après une attaque de drones iraniens.

Dubaï a été bombardé samedi et dimanche. Image: keystone

Les frappes iraniennes ont provoqué le chaos dans les aéroports.

De nombreux voyageurs se sont retrouvés en difficulté dans le monde ce week-end. Image: keystone

L’aéroport de Dubaï était fermé jusqu’à nouvel ordre. À Kuta, sur l’île de Bali, des voyageurs bloqués attendaient.

Dimanche, les tirs de missiles se poursuivaient.

Téhéran était attaquée dimanche encore. Image: keystone

L’armée israélienne a notamment lancé de nouvelles frappes sur Téhéran. (hkl)