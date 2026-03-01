en partie ensoleillé10°
Moyen-Orient et Iran: voici les images fortes du week-end

epa12786084 Iranian-American Paniz Rahnama becomes emotional while celebrating following the US and Israeli strikes in Iran; in Los Angeles, California, USA, 28 February 2026. According to a statement ...
Paniz Rahnama, une Irano-Américaine, laisse échapper des larmes de joie, samedi à Los Angeles.Image: keystone

Voici les images les plus fortes des 24 premières heures de guerre

Samedi matin, à la suite de l'attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, le Moyen-Orient s'est embrassé. Voici des images fortes rapportées de la région.
01.03.2026, 15:4201.03.2026, 15:48

Avec le soutien des États-Unis, Israël a attaqué l’Iran, ce samedi 28 février 2026, plongeant toute la région dans une guerre dont ont ne connait pas encore l'issue.

👉 Suivez notre direct sur la situation au Moyen-Orient 👈

Le conflit a donné lieu a des images impressionnantes, en voici 14 qui donnent une idée de son ampleur.

«Une photo du corps»: Le guide suprême iranien est mort

Cette image montre le tir d’un missile depuis un navire de la marine américaine.

This image from video provided by U.S. Central Command shows a missile being launched from from a U.S. Navy ship in support of Operation Epic Fury on Saturday, Feb. 28, 2026. (U.S. Central Command via ...
L'attaque a eu lieu samedi.Image: keystone

En Iran, des habitants observent une colonne de fumée s’élever dans le ciel de Téhéran après une explosion.

People watch as smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026.(AP Photo) Iran US Israel
Des explosions à Téhéran.Image: keystone

En riposte, le régime iranien a notamment visé les métropoles émiraties de Dubaï et Abou Dhabi ainsi que le Qatar et le Bahreïn.

epa12783438 Qatari flags fly on boats backdropped by the skyline of Doha, Qatar, 28 February 2026. Qatar issued a national emergency alert following joint US-Israeli strikes on Iran. EPA/Hannibal Hans ...
Le drapeau du Qatar flotte au large de Doha.Image: keystone

Les espaces aériens de la région du Golfe ont été fermés.

Ces sites nucléaires iraniens sont dans le viseur de Trump

Après l’attaque, le 28 février 2026, d’importants embouteillages ont paralysé Téhéran. Des foules ont tenté de quitter la capitale.

KEYPIX - epa12783333 Heavy traffic jams are seen following an Israeli attack, in Tehran, Iran, 28 February 2026. Israel launched an attack on Iran on 28 February 2026, described as a &#039;preemptive ...
Une quantité impressionnante d'Iraniens ont fui Téhéran.Image: keystone

De nombreux commerces sont restés fermés. Dans le nord de cette métropole habituellement animée, un silence de mort régnait.

Partout dans le monde, des Iraniens en exil ont célèbré les frappes israéliennes.

Iranian people attend a demonstration in support U.S. and Israeli strikes on Iran, in Berlin, Germany, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) Germany Iran US Israel
Une manifestation à Berlin.Image: keystone

Des Iraniens ont participé à une manifestation à Berlin en soutien aux attaques de samedi matin.

Les Etats-Unis ont utilisé cette arme inédite pour la première fois

À Tel Aviv, en Israël, des habitants ont trouvé refuge dans le parking souterrain du centre commercial Dizengoff Center.

epa12784265 Residents take shelter in the underground parking lot of the Dizingof Center shopping mall in Tel Aviv, Israel, 28 February 2026. The Israeli military reported on 28 February it deteced mi ...
Des gens se mettent à l'abri à Tel-Aviv, samedi.Image: keystone

Ces week-end, des millions de personnes ont dû rejoindre à plusieurs reprises les abris en raison des tirs de roquettes de leur ennemi juré, l'Iran.

Tous ne soutiennent pas l’attaque américano-israélienne.

epa12784945 Protesters rally against the US and Israeli bombing of Iran outside the White House in Washington, DC, USA, 28 February 2026. In a video posted on social media, US President Donald Trump u ...
«Cette guerre, c'est de la connerie», dit la pancarte.Image: keystone

À Washington, devant la Maison-Blanche, un homme manifeste avec d’autres Américains contre le bombardement de l’Iran.

Samedi, le «Dôme de fer», le système de défense antimissile israélien, a intercepté des missiles iraniens au-dessus de Tel Aviv.

epa12785036 Iron Dome interception of a missile in the sky over Tel Aviv, Israel, 28 February 2026. The Israeli military reported on 28 February it deteced missiles launched from Iran following earlie ...
Le Dôme de fer protège Israël. Image: keystone

Dans plusieurs régions d’Israël, les alarmes ont retenti à plusieurs reprises.

«Est-ce la fin du monde?»: j'ai vécu la riposte iranienne sur Tel Aviv

Après l’attaque iranienne contre les États du Golfe, à Doha au Qatar, des habitants ont observé et filmé des missiles et des panaches de fumée dans le ciel nocturne.

epa12785120 People look and record with their phones missiles and smoke on the night sky over Doha, Qatar, 28 February 2026. Qatar announced a successful defence against rocket attacks on its state te ...
Les gens surpris à Doha.Image: keystone

À Tel Aviv une explosion a suivi l’impact d’un missile iranien.

An explosion is seen as an Iranian missile directly hits a building in Tel Aviv, Israel, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Tomer Neuberg) Israel Iran US
Un missile atterrit sur un bâtiment à Tel-Aviv.Image: keystone

Après l'incertitude, on a appris dans la soirée que le guide suprême iranien avait été tué.

epa12785901 (FILE) - An Iranian worshipper gestures next to a picture of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on his chest as he takes part in a Friday prayer ceremony at Imam Khomeini mosque ...
Des adorateurs de l'ayatollah ont prié pour lui vendredi.Image: keystone

L’ayatollah Ali Chamenei est mort lors d’une frappe aérienne sur son refuge.

Qui était le guide suprême de l'Iran tué samedi?

Près de la Maison-Blanche, des manifestants ont réclamé que le fils du chah, Reza Pahlavi, prenne la direction de l’Iran.

A demonstrators holds a photograph of Reza Pahlavi as people who support the U.S. and Israel strikes on Iran, rally near the White House, Saturday Feb. 28, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Mag ...
Le fils du chah peut-il prendre le pouvoir en Iran?Image: keystone

Ce dernier est exilé depuis 1980 et vit aux Etats-Unis.

Voici les acteurs clefs du conflit au Moyen-Orient, et leurs ambitions

À Téhéran dimanche, des partisans du régime iranien se sont rassemblés dans le deuil.

Government supporters gather in mourning after state TV officially announced the death of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in Tehran, Iran, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo) Iran US Isra ...
Dimanche, la foule a rendu hommage au guide suprême iranien.Image: keystone

La télévision d’État a officiellement annoncé la mort d’Ali Khamenei samedi soir.

Dans la zone portuaire de Dubaï, aux Émirats arabes unis, de la fumée s’élèvait après une attaque de drones iraniens.

Smoke rises after an Iranian drone attack in the port area of Dubai, United Arab Emirates, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) Dubai Iran US Israel
Dubaï a été bombardé samedi et dimanche.Image: keystone
«La table s'est brisée»: Ces deux Suisses ont vécu l'explosion à Dubaï

Les frappes iraniennes ont provoqué le chaos dans les aéroports.

Stranded travelers wait as flights to the Middle East are cancelled following the attack on Iran by the U.S. and Israel, at Ngurah Rai International Airport in Kuta, Bali, Indonesia on Sunday, March 1 ...
De nombreux voyageurs se sont retrouvés en difficulté dans le monde ce week-end.Image: keystone

L’aéroport de Dubaï était fermé jusqu’à nouvel ordre. À Kuta, sur l’île de Bali, des voyageurs bloqués attendaient.

Frappes en Iran: Voici combien de Suisses sont bloqués dans le monde

Dimanche, les tirs de missiles se poursuivaient.

epa12786538 Smoke rises in central Tehran after an Israeli attack in Iran, 01 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues on its second day after targeting multiple locations acros ...
Téhéran était attaquée dimanche encore.Image: keystone

L’armée israélienne a notamment lancé de nouvelles frappes sur Téhéran. (hkl)

L’article