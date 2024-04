Les Etats-Unis craignent une attaque iranienne contre Israël

Un commandant de la marine iranienne a confirmé pas plus tard que mardi qu'Israël établissait une présence militaire aux Emirats et au Bahreïn. Le guide de la révolution Khamenei a exigé mercredi que ceux deux pays coupent leurs relations diplomatiques avec Jérusalem. Laissant ainsi entendre que, dans le cas contraire, il serait contraint d'agir.

Le Liban, où le Hezbollah disposerait de 130 000 missiles et roquettes prêts à l'emploi, la Syrie, l'Irak, ainsi que probablement Bahreïn et les Emirats arabes unis seraient touchés par cette escalade.

Etats-Unis et UE frappent les colons israéliens violents et la Suisse hésite

«l'enjeu, ce n'est pas de tirer 50 missiles balistiques sur Israël et de tuer 100 Israéliens aujourd'hui, mais de mettre en place une dissuasion stratégique dirigée non seulement contre l'Etat d'Israël, mais aussi contre les Etats-Unis».

La fabrication d'une arme nucléaire pourrait devenir prioritaire. Téhéran «accumule de l'énergie, enrichit de l'uranium et fait de grands progrès dans ce domaine», affirme Fawaz Gerges, professeur de relations internationales à la London School of Economics. Selon lui:

En février de cette année, l'Iran a testé son missile longue portée Fatah (conquérant) d'une portée de 1700 kilomètres – un essai très concluant. On y aurait simulé une offensive contre la base aérienne israélienne de Palmachim. En janvier, les Gardiens de la révolution avaient visé des positions en Syrie et en Irak à environ 1200 kilomètres. Israël, qui se trouve à peu près à la même distance, y a vu un signal clair.

Compte tenu de ses capacités militaires et de sa situation économique et politique précaire, l'Iran n'est de toute façon pas capable d'une grande confrontation avec Israël, a déclaré l'analyste iranien Ali Sadrazeh à la BBC.

Au Proche-Orient, on célèbre actuellement l'Aïd al Fitr, la fête de la fin du Ramadan. Le moment est donc très mal choisi pour des représailles. Les Iraniens poursuivront probablement leur politique dite de «patience stratégique», c'est-à-dire qu'ils attendront et se contenteront des opérations de leurs alliés régionaux au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen.

Selon des sources bien informées, Téhéran y aurait explicitement annoncé une vengeance si la guerre dans la bande de Gaza ne prenait pas fin. Six jours plus tard, Israël a retiré la majeure partie de ses troupes du sud du territoire. Malgré cela, Khamenei a réitéré ses menaces mercredi.

Pourquoi la Terre vivra un jour sa dernière éclipse solaire totale

Les éclipses solaires totales, comme celle qui a privé de lumière une partie du continent américain pendant quelques instants lundi, ne sont pas vouées à durer éternellement. Un jour, la Terre vivra sa dernière. Explication.

C'est un phénomène qui fascine autant qu'il terrifie l'humanité, depuis des millénaires: les éclipses solaires totales, résultat de la confluence parfaite du Soleil et de la Lune dans le ciel. Un privilège céleste réservé à nous autres, Terriens, et qui n'est visible depuis aucune autre planète du système solaire. Et pourtant, ce phénomène n'est pas voué à durer, nous rappelle le New York Times.