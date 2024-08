Les horreurs qu'Israël est accusé d'infliger aux détenus palestiniens

De plus en plus de pays suspendent leur financement à l'Unrwa

De nombreux otages sont toujours retenus en otage à Gaza par des groupes armés palestiniens, rappelle le rapport. Leurs conditions de détention sont «désastreuses» et caractérisées par un manque de nourriture, d'eau et d'air frais, des mouvements extrêmement limités, des passages à tabac, des agressions sexuelles et des opérations sans anesthésie. Le HCDH rappelle qu'au moins 36 enfants ont été pris en otage dans l'enclave palestinienne.

Selon le HCDH, «il existe des motifs raisonnables de croire» qu'Israël ait «commis des violations et des abus flagrants, dans le cadre des détentions effectuées depuis le 7 octobre 2023, des droits à la vie, à la liberté et à la protection contre la torture et les autres mauvais traitements, ainsi que des viols et d'autres formes de violence sexuelle».

«En octobre 2023, des gardes israéliens ont traînés lui et ses compagnons de cellule, menottés dans le dos, jusqu'à la cuisine, où ils les ont forcés à se déshabiller et les ont empilés les uns sur les autres. Alors qu'ils étaient nus, un garde a introduit un morceau de légume dans l'anus de la personne interrogée, tandis que d'autres soldats filmaient avec leurs téléphones.»

A cela s'ajoutent des «humiliations systématiques» et «délibérées». Les détenus sont parfois forcés de s'agenouiller sur du gravier, de rester nus pendant de longues périodes, de ne porter que des couches et de se voir refuser l'accès aux toilettes.

Les prisonniers, «y compris les femmes et les enfants», sont soumis à toute sorte de violence: «attaques et morsures de chiens, chocs électriques, brûlures de cigarettes, waterboarding». Certains détenus ont déclaré avoir été enfermés dans des cages, ou suspendus pendant des heures avec les mains attachées au plafond - des actes constituant des «pratiques présumées de torture», souligne le rapport.

Les conditions dans les centres de détention gérés par l'armée seraient encore plus rudes, note le HCDH. Les mauvais traitements sont «généralisés», tout comme les «agressions physiques graves et répétées».

Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'attaque terroriste du 7 octobre, Israël a placé en détention des milliers de Palestiniens. D'abord à Gaza, où ils sont internés dans des installations militaires, avant d'être transférés en Israël et Cisjordanie occupée.

Face à l'avancée russe, l'Ukraine recourt à une tactique surprenante

Les troupes russes progressent dans le Donbass en prenant un risque énorme d'être encerclées. De leur côté, les soldats de Kiev ont développé une nouvelle stratégie pour répliquer.

Le président russe Vladimir Poutine se rapproche un peu plus de son objectif déclaré de conquérir l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Ces derniers jours, ses troupes ont accéléré leur progression à l'est de Pokrovsk, un important nœud de communication. Elles menacent ainsi non seulement cette ville minière et industrielle d'environ 65 000 habitants, mais aussi d'importantes lignes de ravitaillement ukrainiennes. A vol d'oiseau, les Russes se trouvent à moins de 18 kilomètres de la périphérie de la ville.