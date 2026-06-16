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Un nouveau parti politique voit le jour en Israël

Rula Daoud et Alon-Lee Green fondent un nouveau parti en Israël.
Rula Daoud et Alon-Lee Green (au centre) ont fondé un nouveau parti en Israël à quelques mois des élections.Image: x

Ils créent un nouveau parti en Israël pour «sauver la société»

Le groupement «Une place pour nous tous» a vu le jour mardi à Nazareth. Fondé par des militants israéliens à quelques mois des élections, il a pour but d'«offrir un nouveau foyer politique aux Juifs et aux Arabes».
16.06.2026, 18:4916.06.2026, 18:49

Des militants israéliens pour la paix ont annoncé mardi la création d'un nouveau parti politique fondé sur le partenariat entre Israéliens juifs et Israéliens d'origine palestinienne, à l'approche des élections législatives prévues avant la fin de l'année.

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Le parti, baptisé «Une place pour nous tous», a été lancé à Nazareth, l'une des plus grandes villes israéliennes où vit une majorité de citoyens israéliens d'origine palestinienne, généralement appelés «Arabes israéliens» dans le pays.

«Foyer politique aux Juifs et aux Arabes»

Selon un communiqué de la nouvelle formation, ce parti vise à «offrir un nouveau foyer politique aux Juifs et aux Arabes qui oeuvrent pour la paix, l'égalité, la justice sociale ainsi que la lutte contre la violence et la criminalité».

Il sera dirigé par Rula Daoud et Alon-Lee Green, les deux codirecteurs du mouvement israélo-palestinien Standing Together. Selon le parti, Rula Daoud est actuellement la seule femme à diriger un parti politique en Israël.

Les Arabes israéliens représentent environ 21% de la population et s'identifient pour une grande majorité comme des Palestiniens. Descendants de la population arabe de Palestine s'étant retrouvée en territoire israélien après la création d'Israël en 1948, ils se disent fréquemment victimes de discrimination vis-à-vis de la majorité juive.

«C'est le dernier moment pour sauver notre société»
Rula Daoud

«Nous sommes abandonnés, assassinés, notre avenir est en train d'être réduit en cendres, et je sais que pour remédier à cette situation, il ne suffit pas de dire ce à quoi nous nous opposons. Nous devons aussi dire ce que nous défendons», a-t-elle ajouté.

«Accord de paix israélo-palestinien»

Dans un communiqué, le parti a indiqué qu'il concentrerait son action sur «la lutte contre la violence et la criminalité (...), le coût élevé de la vie, la crise du logement», ou encore la promotion d'«un accord de paix israélo-palestinien».

Alon-Lee Green a appelé à une coopération entre les forces d'opposition qui cherchent à remplacer la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

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Le lancement du parti est intervenu au lendemain d'une déclaration de ce dernier réaffirmant son intention de se présenter aux élections, qui doivent se tenir d'ici la fin du mois d'octobre. (ag/ats)

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