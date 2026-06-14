Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
M6 a diffusé samedi le premier match de l'équipe de Suisse dans ce Mondial. Pour l'occasion, elle a invité un consultant qui connaît bien cette équipe: Johan Djourou, trois Coupes du monde avec la Nati et 76 sélections.
Avant la partie, la bonne humeur règne sur le plateau. Johan Djourou est confiant. Trop? Voici ce qu'il dit:
La suite, on la connaît: la Nati ouvre le score sur un penalty de Breel Embolo (17e) et au terme d'une action peut-être entachée d'une position de hors-jeu. Puis elle conserve son avantage, semble s'en contenter, ne presse plus comme avant et, comme souvent lorsqu'une équipe fait preuve de suffisance, se fait punir en fin de match par Boualem Khoukhi (94e).
Sur le plateau de M6 après le match, l'ambiance s'est rafraîchie. Le journaliste Smaïl Bouabdellah est presque gêné à côté de Djourou:
L'ancien international suisse prend la parole pour dénoncer la «suffisance» de son ancienne sélection et assène:
L'ancien défenseur estime qu'il y avait «de la place pour prendre les trois points». Il a fait ses calculs:
Le plus embêtant, c'est que la suite s'annonce encore plus compliquée pour la Nati. Johann Djourou rappelle qu'elle affrontera deux équipes (la Bosnie-Herzégovine et le Canada) «plus fortes que le Qatar». Cette fois, elle n'aura plus le droit à l'erreur.