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Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»

Johan Djourou, Swiss technical director, during the FIFA 2027 Women&#039;s World Cup League B - Group B2 qualifying soccer match between Switzerland and Northern Ireland, at the stade de la Tuiliere s ...
Johan Djourou a moyennement apprécié la performance des Helvètes samedi.Image: KEYSTONE

Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»

L'ancien défenseur de la Nati n'a pas été tendre avec son ancienne sélection, samedi soir après le match nul face au Qatar.
14.06.2026, 08:5614.06.2026, 09:09
Julien Caloz
Julien Caloz

M6 a diffusé samedi le premier match de l'équipe de Suisse dans ce Mondial. Pour l'occasion, elle a invité un consultant qui connaît bien cette équipe: Johan Djourou, trois Coupes du monde avec la Nati et 76 sélections.

Avant la partie, la bonne humeur règne sur le plateau. Johan Djourou est confiant. Trop? Voici ce qu'il dit:

«Je suis très content, et très fier aussi, de voir la Suisse disputer une nouvelle Coupe du monde. Je suis également impatient de voir comment elle va en découdre avec le Qatar, même si je pense qu'elle est grandement favorite et que ça ne devrait pas être un gros problème.»

La suite, on la connaît: la Nati ouvre le score sur un penalty de Breel Embolo (17e) et au terme d'une action peut-être entachée d'une position de hors-jeu. Puis elle conserve son avantage, semble s'en contenter, ne presse plus comme avant et, comme souvent lorsqu'une équipe fait preuve de suffisance, se fait punir en fin de match par Boualem Khoukhi (94e).

Sur le plateau de M6 après le match, l'ambiance s'est rafraîchie. Le journaliste Smaïl Bouabdellah est presque gêné à côté de Djourou:

«On n'était pas prêt. Je n'ose pas regarder Johan, je suis désolé!»
Djourou et Bouabdellah en plateau.
Djourou et Bouabdellah en plateau.Image: capture d'écran M6

L'ancien international suisse prend la parole pour dénoncer la «suffisance» de son ancienne sélection et assène:

«C'est une faute professionnelle»

L'ancien défenseur estime qu'il y avait «de la place pour prendre les trois points». Il a fait ses calculs:

«La Suisse a eu beaucoup d'occasions, j'ai recensé 26 tirs pour un xG (réd: Expected Goals, ou buts attendus en français) de trois»

Le plus embêtant, c'est que la suite s'annonce encore plus compliquée pour la Nati. Johann Djourou rappelle qu'elle affrontera deux équipes (la Bosnie-Herzégovine et le Canada) «plus fortes que le Qatar». Cette fois, elle n'aura plus le droit à l'erreur.

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