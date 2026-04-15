Une nouvelle flottille pour Gaza part défier Israël

Une quarantaine de bateaux transportant des militants pro-palestiniens ont quitté Barcelone pour tenter d’atteindre Gaza et contourner le blocus israélien.

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Port de Barcelone: le départ. Keystone

Une flottille d'une quarantaine de bateaux transportant des militants pro-palestiniens a quitté Barcelone mercredi à destination de Gaza, ont indiqué les organisateurs. Il s'agit d'une nouvelle tentative de briser le blocus israélien et d'acheminer de l'aide.

La Flottille mondiale Sumud devait initialement quitter le port méditerranéen dimanche, mais la mission avait été reportée en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Les navires, principalement des voiliers, ont pris la mer peu après 11h30 (heure suisse), ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Une vingtaine de bateaux qui doivent rejoindre le convoi maritime ont quitté le port français de Marseille le 4 avril et d'autres navires doivent partir de Syracuse, en Sicile, le 24 avril. Une escale d'une semaine est prévue dans le sud de l'Italie pour une «formation à la non-violence».



Sumud, qui signifie «résilience» en arabe, doit rassembler des centaines de militants pro-palestiniens issus de dizaines de pays.

Premier voyage à l'automne 2025

A l'automne 2025, un premier voyage de la Flottille globale Sumud à travers la mer Méditerranée jusqu'aux abords de Gaza avait attiré l'attention du monde entier.

La cinquantaine de bateaux qui la composaient avait été interceptée par Israël au large des côtes de l'Égypte et de la bande de Gaza au début du mois d'octobre. L'opération, qualifiée d'illégale par les organisateurs et par Amnesty International, avait suscité des condamnations internationales. Les membres d'équipage avaient été arrêtés puis expulsés par Israël.

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La bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, est soumise à un blocus israélien depuis 2007. Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque d'une ampleur sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023. (jah/ats)