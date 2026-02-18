averses éparses
Tucker Carlson «en détention» en Israël après une rencontre explosive

«Des hommes qui se sont présentés comme agents de sécurité de l'aéroport ont pris nos passeports», révèle le Daily Mail. L’ex-animateur vedette de Fox News se trouvait à Tel-Aviv pour interviewer l’ambassadeur américain dans un contexte tendu.
18.02.2026, 20:5518.02.2026, 20:55

Tucker Carlson n’a jamais caché ses critiques à l’encontre de l’Etat d’Israël, principalement pour ses actions militaires à Gaza. En friction depuis plusieurs semaines avec l’ambassadeur américain sur place en ce qui concerne le traitement des chrétiens en Israël, l’ex-journaliste star de Fox News a finalement accepté une rencontre en tête-à-tête avec Mike Huckabee.

Une interview qui s’est déroulée dans l’enceinte de l’aéroport de Tel-Aviv, ce mercredi. Juste avant la rencontre, Tucker Carlson a posté une photo sur X, en compagnie de son coproducteur: «Salutations d’Israël».

Depuis, plus rien.

Mercredi soir, le Daily Mail révèle que l’animateur conservateur aurait été «détenu» par les autorités israéliennes, alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays avec son équipe: «Nous avons été emmené, mon producteur exécutif et moi-même, dans une salle d'interrogatoire».

«Des hommes qui se sont présentés comme agents de sécurité de l'aéroport ont pris nos passeports, ont emmené notre producteur exécutif dans une pièce à côté et ont ensuite exigé de savoir de quoi nous avions parlé à l'ambassadeur Huckabee»
Tucker Carlson, au Daily Mail

Dans ce communiqué adressé au Daily Mail, Tucker Carslon affirme avoir été ensuite relâché: «C'était bizarre, mais nous sommes maintenant hors du pays».

Il y a quelques jours, la chaîne israélienne révélait que le gouvernement israélien avait dans un premier temps refusé l’entrée dans le pays au journaliste pour éviter un «incident diplomatique», avant de se raviser après «d’âpres négociations».

Tucker Carlson, lui, n’est toujours pas réapparu sur la plateforme X et Donald Trump n’a pas réagi à cette information. (fv)

