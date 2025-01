Le corps d'un otage a été ramené en Israël

L'armée et l'agence du renseignement intérieur ont «localisé et récupéré le corps de l'otage Youssef al-Zayadna dans un tunnel de la région de Rafah, dans la bande de Gaza, et l'ont ramené en Israël».

L'armée israélienne a annoncé mercredi que le corps d'un otage retenu captif dans la bande de Gaza depuis l'attaque du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023 avait été ramené en Israël. L'armée et l'agence du renseignement intérieur ont «localisé et récupéré le corps de l'otage Youssef al-Zayadna dans un tunnel de la région de Rafah, dans la bande de Gaza».

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz avait avancé plus tôt, sur son compte X, que le corps du fils aîné de Youssef al-Zayadna, Hamza, avait également été retrouvé.

L'armée a indiqué avoir recueilli au cours de son opération des informations concernant Hamza, «qui soulèvent de sérieuses préoccupations sur son sort».

Youssef et Hamza al-Zayadna, âgés respectivement de 53 et 22 ans, ont été enlevés au kibboutz Holit, dans le sud-ouest d'Israël, où ils participaient à la récolte des olives. Egalement kidnappés le 7-Octobre, Aïcha, 17 ans, et Bilal, 18 ans, soeur et frère d'Hamza, ont été libérés le 30 novembre 2023, au dernier jour de la seule trêve observée jusqu'ici depuis le début de la guerre.

Famille de bédouins

Cette famille de bédouins, originaire de Rahat, une ville de la région désertique du Neguev, dans le sud d'Israël, travaillait à la journée dans l'agriculture.

L'annonce de la découverte du corps de Youssef al-Zayadna intervient alors que des négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont repris ce week-end au Qatar en vue d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages toujours retenus à Gaza.

Le ministre Israël Katz a affirmé:

«Nous continuons à faire tout notre possible afin de remplir notre plus haute obligation morale: ramener l'ensemble des otages sur le sol israélien, à la fois les vivants et les morts»

En dépit d'efforts diplomatiques intenses menés sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023, qui avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. (ag/ats)