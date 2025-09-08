en partie ensoleillé17°
Attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est

Selon un porte-parole de la police, «deux terroristes» ont été «neutralisés» à Jérusalem-Est.Image: X

Attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est: 5 morts et des blessés

Deux hommes ont ouvert le feu lundi dans le quartier de Ramot, faisant des morts et des blessés. Le Hamas a salué l'attaque.
08.09.2025, 10:3908.09.2025, 11:16
Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est.

«Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de quatre personnes, un homme d’environ 50 ans et trois hommes dans la trentaine», a indiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, en précisant que dix autres personnes ont été blessées dont sept grièvement.

La Russie préparerait des attentats contre des vols de ligne

Le décès d'une femme a été constaté plus tard à l'hôpital Shaaré Tzedek de la ville, selon un communiqué.

Deux assaillants

«C'était une scène très difficile», a déclaré Fadi Dekaidek, un infirmier, dans un communiqué publié par le service d'urgence.

«Les blessés étaient allongés sur la route et le trottoir près d'un arrêt de bus, certains d'entre eux étaient inconscients»
Fadi Dekaidek

L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, à Jérusalem-Est, la police ayant affirmé que les assaillants ont tiré sur une station d'autobus. «Un agent de sécurité et un civil présents sur les lieux ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants», indique un communiqué de la police.

Un porte-parole de la police a affirmé qu'il y avait deux assaillants. Le bureau du premier ministre israélien a affirmé que Benjamin Netanyahu tenait une réunion «avec les responsables des services de sécurité».

«Crimes de l'occupation»

Dans un communiqué, le Hamas a salué l'attaque en affirmant que les assaillants étaient des Palestiniens. «Nous affirmons que cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre notre peuple», indique le communiqué du mouvement islamiste palestinien. (jzs/afp)

