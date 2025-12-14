Netanyahu accuse l’Australie d’attiser l’antisémitisme
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé le gouvernement australien d'avoir «jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme» avant la fusillade de dimanche à Sydney au cours de laquelle 11 personnes ont été tuées lors d'une célébration juive.
«Il y a trois mois, j'ai écrit au premier ministre australien pour lui dire que votre politique jetait de l'huile sur le feu de l'antisémitisme», a-t-il déclaré, en référence à une lettre envoyée à Anthony Albanese en août après l'annonce par Canberra de sa décision de reconnaître un Etat palestinien. Il ajoute, lors d'un discours télévisé prononcé à l'occasion d'un événement dans le sud d'Israël:
Le président israélien, Isaac Herzog, avait été le premier dimanche à annoncer le caractère antisémite de l'attaque, en déclarant depuis Jérusalem:
«Nous répétons sans cesse nos avertissements au gouvernement australien afin qu'il prenne des mesures et lutte contre la vague massive d'antisémitisme qui sévit dans la société australienne», a ajouté le président dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem.
La liste des villes victimes s'allonge
Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, se disant «consterné» sur le réseau social X, a également jugé que «ce sont les conséquences de la vague d'antisémitisme qui a déferlé dans les rues d'Australie ces deux dernières années».
«Le gouvernement australien, qui a reçu d'innombrables signaux d'alerte, doit se ressaisir!», a-t-il insisté.
Herzog et Saar ont tous deux déclaré avoir parlé avec David Ossip, président du Conseil représentatif des juifs de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud. Ce dernier «prenait la parole lors de l'événement lorsque la fusillade a commencé», a précisé Herzog.
Le chef de l'opposition Yair Lapid s'est dit pour sa part «horrifié par l'attaque terroriste antisémite» à Sydney. Il ajoute sur X:
Pour le ministre d'extrême droite chargé de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, «le sang des victimes est sur les mains du gouvernement australien, qui a annoncé la reconnaissance d'un État +palestinien+ et a légitimé le terrorisme contre les Juifs».
Le chef de l'association juive d'Australie avait auparavant estimé qu'Anthony Albanese «n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive». (tib/ats)