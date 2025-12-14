Netanyahu accuse l’Australie d’attiser l’antisémitisme

Après la fusillade survenue dimanche à Sydney lors d’une célébration juive, qui a fait 11 morts, des responsables israéliens ont accusé le gouvernement australien d’avoir «jeté de l’huile sur le feu de l’antisémitisme», en particulier depuis sa décision de reconnaître un État palestinien.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé le gouvernement australien d'avoir «jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme» avant la fusillade de dimanche à Sydney au cours de laquelle 11 personnes ont été tuées lors d'une célébration juive.

«Il y a trois mois, j'ai écrit au premier ministre australien pour lui dire que votre politique jetait de l'huile sur le feu de l'antisémitisme», a-t-il déclaré, en référence à une lettre envoyée à Anthony Albanese en août après l'annonce par Canberra de sa décision de reconnaître un Etat palestinien. Il ajoute, lors d'un discours télévisé prononcé à l'occasion d'un événement dans le sud d'Israël:

«L'antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas»

Le président israélien, Isaac Herzog, avait été le premier dimanche à annoncer le caractère antisémite de l'attaque, en déclarant depuis Jérusalem:

«Nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d'ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs»

«Nous répétons sans cesse nos avertissements au gouvernement australien afin qu'il prenne des mesures et lutte contre la vague massive d'antisémitisme qui sévit dans la société australienne», a ajouté le président dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem.

La liste des villes victimes s'allonge

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, se disant «consterné» sur le réseau social X, a également jugé que «ce sont les conséquences de la vague d'antisémitisme qui a déferlé dans les rues d'Australie ces deux dernières années».

«Le gouvernement australien, qui a reçu d'innombrables signaux d'alerte, doit se ressaisir!», a-t-il insisté.

Herzog et Saar ont tous deux déclaré avoir parlé avec David Ossip, président du Conseil représentatif des juifs de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud. Ce dernier «prenait la parole lors de l'événement lorsque la fusillade a commencé», a précisé Herzog.

Le chef de l'opposition Yair Lapid s'est dit pour sa part «horrifié par l'attaque terroriste antisémite» à Sydney. Il ajoute sur X:

«Boulder. Manchester. Washington. Et maintenant Sydney. Les noms de plus en plus de villes à travers le monde deviennent synonymes d'attaques meurtrières contre les juifs. Pour mettre fin à ces horreurs, une intervention immédiate et décisive est nécessaire à tous les niveaux»

Pour le ministre d'extrême droite chargé de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, «le sang des victimes est sur les mains du gouvernement australien, qui a annoncé la reconnaissance d'un État +palestinien+ et a légitimé le terrorisme contre les Juifs».

Le chef de l'association juive d'Australie avait auparavant estimé qu'Anthony Albanese «n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive». (tib/ats)