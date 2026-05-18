4 Suisses interceptés par Israël dans les eaux internationales

Israël a intercepté une nouvelle flottille partie de Turquie pour tenter de rejoindre Gaza malgré le blocus maritime imposé à l’enclave palestinienne.

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Les forces israéliennes ont intercepté lundi au large de Chypre une nouvelle «flottille pour Gaza», ont affirmé les organisateurs. Quatre Suisses font partie des personnes arrêtées, selon des vidéos publiées sur Instagram. Cette flottille, composée d'une cinquantaine de bateaux, était partie de Turquie la semaine dernière.

«Des navires militaires interceptent actuellement notre flottille et les forces israéliennes sont en train de monter à bord du premier de nos bateaux», a ajouté la flottille Global Sumud sur X.

Cette image tirée d’une vidéo de surveillance montre des militants à bord d’un bateau de la flottille levant les mains tandis qu’une embarcation s’approche, lundi 18 mai 2026. Keystone

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé cette interception, dénonçant un projet «malveillant». «Vous menez cette opération avec un succès remarquable (...) Continuez jusqu'au bout», a-t-il dit au commandant de la marine israélienne à la manoeuvre, selon un communiqué de son bureau qui a diffusé des images de la conversation.

Une artiste lausannoise interceptée

Plus tôt lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères avait prévenu qu'«Israël ne permettrait aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza». «Israël appelle tous les participants à cette provocation à changer de cap et à faire immédiatement demi-tour», avait-il dit dans un message publié sur X.

Selon le site permettant de tracer les navires de la flottille, des navires transportant quatre Suisses ont été interceptés. Des vidéos publiées sur le compte Instagram de la délégation suisse de la Global Sumud confirment que quatre Suisses ont été arrêtés. L'artiste lausannoise Anne Rochat figure parmi eux. Au total, huit Suisses étaient partis en direction de Gaza avec la flottille.

Eaux internationales

Il s'agit de la troisième tentative en un an de briser le blocus israélien imposé à Gaza. Quelque 50 navires ont quitté, le 14 mai, le sud-ouest de la Turquie dans le cadre de cette flottille. Les autorités israéliennes rejettent les accusations de pénurie d'aide, affirmant que Gaza en est «inondée».

Les forces israéliennes avaient déjà intercepté une précédente flottille dans les eaux internationales au large de la Grèce le 30 avril, relâchant rapidement en Crète la plupart des militants à bord, mais arrêtant deux d'entre eux, détenus plusieurs jours avant d'être expulsés.

Des ONG ont dénoncé des arrestations illégales, affirmant que les deux hommes avaient subi des mauvais traitements durant leur incarcération en Israël. Les autorités israéliennes ont rejeté ces accusations et n'ont finalement pas retenu de charges contre eux. Le ministère israélien a vivement critiqué cette nouvelle tentative. (jah/ats)