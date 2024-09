Où est-il, qu'est-ce qui lui arrive? Portrait de Yahya Sinwar à Téhéran, la capitale iranienne. Keystone

Que signifie le mystérieux silence du chef du Hamas?

Des rumeurs circulent désormais en Israël selon lesquelles Yahya Sinwar aurait été grièvement blessé ou serait même décédé.

Nico Conzett Suivez-moi

Plus de «International»

Chaque jour, des combats font des blessés et des morts au Proche-Orient. L'escalade entre Israël et le Hezbollah libanais est actuellement au centre de l'attention, mais l'armée israélienne et le Hamas continuent également de s'affronter dans la bande de Gaza. L'objectif officiel des Israéliens: la destruction du Hamas islamiste radical et donc en particulier de l'équipe dirigeante de l'organisation terroriste.

Ces dernières semaines, Israël a tué des membres haut placés du Hamas par le biais d'opérations plus ou moins précises, par exemple l'ancien chef suprême du Hamas, Ismaïl Haniyeh, du moins sur le papier. Ou Mohammed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas, les brigades Qassam. Mais un homme échappe systématiquement à l'emprise israélienne: Yahya Sinwar, le numéro un incontesté de l'organisation depuis la mort de Haniyeh.

Toutefois, des rumeurs se multiplient en Israël. Sinwar pourrait avoir été blessé ou même tué lors d'une des nombreuses attaques aériennes, comme l'écrit le journal Haaretz. L'homme est considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque contre Israël du 7 octobre, n'est plus apparu en public depuis cette date.

Selon les médias israéliens, il aurait désormais perdu ou cessé tout contact avec le monde extérieur. Il n'aurait plus de contact avec qui que ce soit en dehors du Hamas depuis un certain temps.

Les spéculations vont bon train sur les raisons de ce décès. Selon plusieurs médias israéliens, qui se réfèrent à des sources du service de renseignement militaire Aman, Sinwar aurait pu être blessé ou tué lors d'une attaque aérienne. Il n'y a toutefois aucune preuve à cet égard. Le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, part en revanche du principe que Sinwar est en vie, comme le rapporte le Times of Israel.

Ces dernières semaines, l'armée israélienne a multiplié les bombardements sur des cibles sous lesquelles passeraient les fameux tunnels du Hamas. On ne sait toutefois pas si Sinwar a effectivement été blessé ou tué. L'armée israélienne a commenté les rumeurs dans une déclaration:

«Nous n'avons aucune information qui confirme ou infirme les faits»

Une autre explication de la perte de contact avec le monde extérieur est qu'elle a été délibérément provoquée. Dans le cadre des négociations avec les otages, Israël tenterait actuellement d'obtenir des informations sur la localisation de Sinwar par le biais d'intermédiaires. Des motifs sécuritaires pourraient donc être à l'origine de la rupture du contact.

Ce n'est cependant pas la première fois que les spéculations sur une éventuelle mort ou blessure de Sinwar vont bon train en Israël. A la fin de l'année dernière, des rumeurs similaires avaient circulé. On a appris par la suite que Sinwar se cachait dans les tunnels du Hamas, d'où il continue d'exercer une grande influence sur le destin du Hamas.

Récemment, il a été rapporté qu'il avait échappé de justesse à une attaque israélienne alors que l'armée prenait d'assaut l'un des tunnels. Les forces d'intervention ont déclaré que son café était encore chaud. On a alors supposé que le chef du Hamas irait se cacher désormais à la surface, parmi la population.

Mais Sinwar reste un fantôme - il ne serait pas étonnant qu'il réapparaisse soudainement quelque part, ou du moins qu'il prenne la parole, malgré les rumeurs actuelles.

Traduit et adapté par Chiara Lecca