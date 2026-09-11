L’Italie perd une figure historique: décès d'Emma Bonino

Emma Bonino est morte à 78 ans. Ancienne ministre et commissaire européenne, cette grande figure féministe avait notamment combattu pour légaliser l’avortement en Italie.

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L'Italienne Emma Bonino, militante radicale de longue date et l'une des personnalités politiques les plus populaires dans son pays, est décédée à l'âge de 78 ans, a annoncé vendredi son parti Più Europa (Plus d'Europe).

«Emma nous a quittés, mais elle ne nous quittera jamais. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre leader qui nous quitte, c'est l'une des protagonistes les plus lucides, courageuses et libres de l'histoire politique de notre pays et du monde libre», a écrit son parti sur Facebook.

Emma Bonino,. Image: www.imago-images.de

Présente dans de nombreux combats, du droit au divorce et à l'avortement, Emma Bonino était une ancienne membre du Parti radical italien (gauche) et une figure respectée par toute la classe politique de la péninsule. La cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a commenté:

«Emma Bonino a été pendant des décennies une voix importante et reconnaissable de la politique italienne, défendant ses idées avec détermination. Nos parcours et nos sensibilités ont été très différents, mais cela ne m'a jamais empêché de reconnaître son influence et son rôle dans la vie publique de notre nation.»

Commissaire européenne et ministre des affaires étrangères en Italie, Emma Bonino est surtout connue comme une féministe militante, vouée aussi à des causes humanitaires.

Passion politique

Née en 1948 dans une ferme de la petite ville de Bra, dans le nord-ouest de l'Italie, elle obtient un diplôme de langues et littérature étrangères à l'université Bocconi de Milan puis rejoint le Parti radical.

Ce fut le début d'une passion politique qui allait durer toute sa vie et qui, selon elle, a commencé grâce à un gynécologue. Pensant qu'elle était stérile, Emma Bonino est pourtant tombée enceinte à l'âge de 27 ans. Elle décida d'avorter, déclarant dans une interview en 2023:

«Dans ma vie, j'ai fait preuve de beaucoup de courage, mais pas celui de devenir mère»

A l'époque, avorter en Italie était illégal, difficile, coûteux et humiliant. «L'humiliation était si intense que je me suis dit 'plus jamais, pour personne'», a-t-elle déclaré. Emma Bonino rencontre à cette époque Adele Faccio, militante des droits des femmes et figure du parti radical, et se joint à la campagne pour la légalisation de l'avortement.

En 1975, elle fonde le Centre d'information, de stérilisation et d'avortement (CISA) avant de se présenter aux élections législatives et d'être élue députée du Parti radical en 1976. L'avortement a fini par être légalisé en 1978 en Italie. (jah/ats)