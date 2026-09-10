ciel couvert17°
DE | FR
burger
Suisse
International

Le Cappuccino Index prouve que les villes suisses sont chères

Cette ville suisse vend le café le plus cher du monde

A quel point la vie urbaine est-elle devenue chère? L’indice du cappuccino apporte une réponse et deux villes suisses dominent nettement le classement.
10.09.2026, 13:0010.09.2026, 13:00
Un article de
t-online

Combien coûte la vie dans une ville? Pour mieux répondre à cette question et comparer les villes entre elles, différents indices ont été élaborés. Parmi eux figure l’indice du cappuccino. Développé par la Deutsche Bank, il permet de savoir dans quelles villes cette spécialité est particulièrement chère.

Mais l’indice ne montre pas seulement combien coûte un cappuccino en 2026. Il permet aussi de suivre l’évolution de son prix au fil du temps. Les montants indiqués sont des prix moyens.

C’est à Zurich que l’addition est la plus élevée. Une tasse de cappuccino y coûte en moyenne 5,77 francs et occupe ainsi la première place mondiale. Copenhague suit avec un prix de 5,63 francs la tasse. Une autre ville suisse complète le podium: à Genève, une tasse coûte 5,19 francs.

Voici où vivent les millionnaires en Suisse
Voici où vivent les millionnaires en Suisse

Le top 10 du Cappuccino Index

La comparaison montre que le cappuccino est relativement cher dans de nombreux pays européens. Quatre villes européennes figurent dans le top 10: Zurich, Copenhague, Genève et Oslo.

  1. Zurich (Suisse): 5,77 francs suisses (7,13 dollars américains)
  2. Copenhague (Danemark): 5,63 francs (6,96 dollars américains)
  3. Genève (Suisse): 5,19 francs suisses (6,41 dollars américains)
  4. Dubaï (Emirats arabes unis) : 4,94 francs (6,10 dollars américains)
  5. New York (Etats-Unis): 4,86 francs (6,01 dollars américains)
  6. Doha (Qatar): 4,73 francs (5,85 dollars américains)
  7. Oslo (Norvège): 4,71 francs (5,82 dollars américains)
  8. Los Angeles (Etats-Unis): 4,70 francs (5,81 dollars américains)
  9. San Francisco (Etats-Unis): 4,67 francs (5,77 dollars américains)
  10. Abou Dabi (Emirats arabes unis): 4,65 francs (5,74 dollars américains)

C’est à Jakarta, en Indonésie, et au Caire, en Egypte, que le cappuccino est le moins cher. Il y coûte moins de 1,60 franc (Le Caire: 1,54 franc/1,89 dollar; Jakarta: 1,59 franc/1,96 dollar). Certaines villes européennes affichent toutefois des prix tout aussi bas, notamment Milan et Rome. Dans ces deux métropoles italiennes, cette spécialité de café ne coûte respectivement que 1,76 franc (2,18 dollars) et 1,81 franc (2,24 dollars).

La Deutsche Bank ne classe pas seulement les cappuccinos, mais également 21 autres biens de consommation courante, comme une place de cinéma, un repas au restaurant, une course en taxi ou encore une paire de jeans.

On peut ainsi se rendre compte que les deux plus grandes villes suisses se démarquent dans de nombreuses catégories, c'est notamment à Genève et Zurich que les courses alimentaires sont les plus chères, tout comme une paire de jeans Levi's 501, une bouteille de Coca-Cola au restaurant ou encore une place au cinéma. Néanmoins, Zurich et Genève se placent respectivement au premier et troisième rang de revenu du classement de la banque allemande, après impôts.

(cch et hun)

Méthodologie
Les données de l’indice du cappuccino proviennent de la dernière édition de l’étude Mapping the World's Prices de la Deutsche Bank. Pour cette analyse, les auteurs ont étudié le coût de la vie dans 69 villes réparties sur six continents et comparé les prix de 2026 avec ceux des années précédentes. L’étude a été réalisée cette année par Jim Reid, responsable mondial de la recherche macroéconomique et thématique à la Deutsche Bank, et par l’analyste Galina Pozdnyakova.

La principale source de données est la plateforme participative Numbeo. Des utilisateurs du monde entier y renseignent les prix de biens et de services du quotidien. Les données brutes ont été nettoyées, vérifiées, complétées et converties en dollars. Des données du Fonds monétaire international (FMI), de Haver Analytics et de Bloomberg ont également été utilisées, notamment pour calculer les parités de pouvoir d’achat.

Les auteurs soulignent que les données participatives sont fournies par les utilisateurs et ne sont donc pas représentatives. Ils recommandent par conséquent de considérer cette analyse uniquement comme une indication.
L'actu internationale jour et nuit
«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques
2
«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques
Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones
1
Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones
de Julian Seiferth
Cette «cocotte-minute» aux portes de l’Europe menace d’exploser
Cette «cocotte-minute» aux portes de l’Europe menace d’exploser
de Manuel Meyer, Madrid
Poutine a rendu ces pays dépendants de ses mercenaires
Poutine a rendu ces pays dépendants de ses mercenaires
de team afp
Les pièces à l&#039;effigie de Trump s&#039;arrachent malgré leur prix
1
Les pièces à l'effigie de Trump s'arrachent malgré leur prix
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Pourquoi le salaire moyen suisse aurait 500 francs de retard
L’Union syndicale suisse réclame une hausse générale des salaires de 2,5% en 2027. Elle estime que les rémunérations ont décroché de la productivité.
L'Union syndicale suisse (USS) réclame des augmentations salariales générales de 2,5 % pour 2027. La faîtière syndicale justifie cette revendication par la faible évolution des salaires au cours de la dernière décennie et par l'amélioration de la conjoncture.
L’article