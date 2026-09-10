Cette ville suisse vend le café le plus cher du monde

A quel point la vie urbaine est-elle devenue chère? L’indice du cappuccino apporte une réponse et deux villes suisses dominent nettement le classement.

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Combien coûte la vie dans une ville? Pour mieux répondre à cette question et comparer les villes entre elles, différents indices ont été élaborés. Parmi eux figure l’indice du cappuccino. Développé par la Deutsche Bank, il permet de savoir dans quelles villes cette spécialité est particulièrement chère.

Mais l’indice ne montre pas seulement combien coûte un cappuccino en 2026. Il permet aussi de suivre l’évolution de son prix au fil du temps. Les montants indiqués sont des prix moyens.



C’est à Zurich que l’addition est la plus élevée. Une tasse de cappuccino y coûte en moyenne 5,77 francs et occupe ainsi la première place mondiale. Copenhague suit avec un prix de 5,63 francs la tasse. Une autre ville suisse complète le podium: à Genève, une tasse coûte 5,19 francs.

Le top 10 du Cappuccino Index

La comparaison montre que le cappuccino est relativement cher dans de nombreux pays européens. Quatre villes européennes figurent dans le top 10: Zurich, Copenhague, Genève et Oslo.

Zurich (Suisse): 5,77 francs suisses (7,13 dollars américains) Copenhague (Danemark): 5,63 francs (6,96 dollars américains) Genève (Suisse): 5,19 francs suisses (6,41 dollars américains) Dubaï (Emirats arabes unis) : 4,94 francs (6,10 dollars américains) New York (Etats-Unis): 4,86 francs (6,01 dollars américains) Doha (Qatar): 4,73 francs (5,85 dollars américains) Oslo (Norvège): 4,71 francs (5,82 dollars américains) Los Angeles (Etats-Unis): 4,70 francs (5,81 dollars américains) San Francisco (Etats-Unis): 4,67 francs (5,77 dollars américains) Abou Dabi (Emirats arabes unis): 4,65 francs (5,74 dollars américains)

C’est à Jakarta, en Indonésie, et au Caire, en Egypte, que le cappuccino est le moins cher. Il y coûte moins de 1,60 franc (Le Caire: 1,54 franc/1,89 dollar; Jakarta: 1,59 franc/1,96 dollar). Certaines villes européennes affichent toutefois des prix tout aussi bas, notamment Milan et Rome. Dans ces deux métropoles italiennes, cette spécialité de café ne coûte respectivement que 1,76 franc (2,18 dollars) et 1,81 franc (2,24 dollars).

La Deutsche Bank ne classe pas seulement les cappuccinos, mais également 21 autres biens de consommation courante, comme une place de cinéma, un repas au restaurant, une course en taxi ou encore une paire de jeans.



On peut ainsi se rendre compte que les deux plus grandes villes suisses se démarquent dans de nombreuses catégories, c'est notamment à Genève et Zurich que les courses alimentaires sont les plus chères, tout comme une paire de jeans Levi's 501, une bouteille de Coca-Cola au restaurant ou encore une place au cinéma. Néanmoins, Zurich et Genève se placent respectivement au premier et troisième rang de revenu du classement de la banque allemande, après impôts.

(cch et hun)