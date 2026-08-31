bien ensoleillé24°
DE | FR
burger
International
Italie

Ex-ministre en Ukraine, Fedorov travaillera pour l'Italie

Mykhaïlo Fedorov a été démis de ses fonctions de ministre de la défense. Il reste cependant très populaire en Ukraine. (Photo d&#039;archive)
Mykhaïlo Fedorov.Image: Kay Nietfeld / dpa

Ex-ministre de Zelensky, il accepte un job d'un autre gouvernement

L'ex-ministre ukrainien Fedorov devient conseiller à la défense en Italie.
31.08.2026, 16:4431.08.2026, 16:44

L'ancien ministre de la Défense ukrainien Mykhaïlo Fedorov, devenu critique du président Volodymyr Zelensky, va devenir conseiller du ministre italien Guido Crosetto, a annoncé vendredi l'intéressé.

Selon Mykhaïlo Fedorov, qui avait été limogé en juillet par Zelensky dans le cadre d'un remaniement gouvernemental controversé, le ministre italien de la Défense lui a proposé de devenir «son conseiller en matière d'innovation dans le domaine de la défense». «A ce titre, j'aiderai l'Italie à développer des technologies adaptées à la guerre moderne, à améliorer son secteur de la défense et à s'adapter aux nouveaux défis mondiaux en matière de sécurité», a-t-il précisé sur Facebook.

Fedorov a pour autant affirmé qu'il «continue à travailler en Ukraine sur des projets qui renforcent (sa) défense et contribuent à attirer des ressources internationales». L'ancien ministre a précisé avoir entamé avec son équipe «une tournée internationale consacrée au développement de nouveaux projets dans les domaines de la numérisation et des technologies de défense».

Zelensky perd un allié et gagne un adversaire
Analyse
Zelensky perd un allié et gagne un adversaire

La présidence ukrainienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Dans un communiqué, le ministère italien de la Défense a qualifié cette annonce d'«opportunité importante» pour l'Italie et a indiqué qu'il occuperait le poste de «conseiller à l'innovation». L'Italie se félicite de «collaborer avec des partenaires ayant acquis une expérience significative dans ce domaine, notamment en matière de systèmes autonomes et de défense aérienne», selon le même texte.

Mykhaïlo Fedorov, chantre de l'utilisation des nouvelles technologies sur le champ de bataille, notamment des drones, avait été limogé après être entré en conflit avec le commandant de l'armée ukrainienne, lui-même remplacé depuis par Zelensky.

Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»

Son renvoi avait provoqué des manifestations de protestation en Ukraine. Fedorov a ensuite ouvertement défié le président Zelensky en multipliant les interventions publiques pour dénoncer la corruption et la «culture du mensonge» en Ukraine. Il a aussi appelé à organiser des élections en Ukraine, alors que la loi martiale instaurée après l'invasion russe de 2022 empêche tout scrutin. Zelensky, dont le mandat a expiré en mai 2024, a rejeté cet appel, estimant que des élections en temps de guerre constitueraient un «tsunami qui fracturerait» le pays.

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Des disparus après une crue dans le Grand Canyon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
L'origine de ce poisson servi chez Migros interroge
Le poisson russe figure encore régulièrement au menu des restaurants Migros. Le géant orange maintient ses importations depuis la Russie, alors que Coop y a renoncé depuis longtemps.
Récemment, dans un restaurant Migros comme la Suisse en compte tant, les clients pouvaient choisir des filets de perche. Sur l'écran du menu, l'origine du poisson était indiquée: Russie.

La Migros n'est pas la seule à vendre du poisson russe. Malgré la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine, du poisson russe continue d'être consommé en Suisse en grande quantité. L'an dernier, environ 600 tonnes ont été importées, pour une valeur de près de sept millions de francs, comme le montre la statistique suisse du commerce extérieur. Cette valeur se situe dans la moyenne des dix dernières années.
L’article