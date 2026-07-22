A Messine, en Sicile, la désillusion a été grande pour celui qui a retrouvé 135 millions de lires cachées chez lui (image d'illustration). Image: montage watson

Il découvre une fortune dans sa maison, mais déchante rapidement

Lors de travaux de rénovation en Italie, un propriétaire a fait une découverte pour le moins insolite. Dans plusieurs boîtes métalliques, il est tombé sur des millions en anciennes lires italiennes.

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La maison a longtemps été laissée à l’abandon. Son nouveau propriétaire, qui rénovait récemment cette habitation située dans la province italienne de Messine, a découvert un véritable trésor: sept petites boîtes renfermaient 135,4 millions de lires. L’argent était dissimulé dans une niche aménagée dans un mur, au-dessus d’une porte, rapporte le quotidien italien Il Fatto Quotidiano.

Les 1354 billets, encore en bon état de conservation, représentent une valeur d’environ 64 700 francs au taux de conversion historique. Le propriétaire a raconté au journal sa réaction au moment de la découverte: «Je suis resté sans voix en voyant tous ces billets.» Cette trouvaille l’a d’autant plus marqué qu’il a lui-même connu l’époque de la lire et s’est senti immédiatement replongé dans cette période.

La lire remplacée par l’euro

Ancienne monnaie officielle de l’Italie, la lire a été en circulation de 1861 au 31 décembre 2001 lorsque le pays a adopté l’euro comme monnaie scripturale le 1ᵉʳ janvier 1999, puis comme monnaie fiduciaire le 1ᵉʳ janvier 2002, rappelle le média Focus. Le taux de conversion officiel était de 1 euro pour 1936,27 lires.

Le propriétaire peut-il encore échanger cette somme contre des euros? La réponse est non. Les billets en lires n’étaient convertibles auprès de la Banque d’Italie que jusqu’en 2012.

Certaines pièces et certains billets en lires peuvent toutefois conserver une valeur auprès des collectionneurs, qui sont parfois prêts à débourser des sommes intéressantes pour les acquérir. (kek/trad. hun)