Des randonneurs dans le paysage cratérisé du volcan Etna: l'accès doit désormais être restreint. (Photo d'archive) Image: Imago

L'accès à ce célèbre volcan italien devient payant

Le propriétaire du terrain autour des cratères Silvestri, sur le volcan Etna, souhaite désormais faire payer l'entrée. Jusqu'à un million de touristes sont concernés.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

En Sicile, l'Etna est devenu un but d'excursion très prisé. Mais il faudra bientôt payer pour accéder aux cratères Silvestri, qui accueillent jusqu'à un million de touristes par an.

Ils se situent en dessous des cratères sommitaux, qui culminent à plus de 3400 mètres. Ce versant de l'Etna constitue l'accès principal à la zone haute du volcan. Le site a été privatisé en 1997 et le propriétaire est énervé contre les touristes.

De nombreux mauvais comportements relevés

Francesco Russo Morosoli, de son nom, se plaint notamment des détritus laissés par les randonneurs. Pour expliquer sa décision, le Sicilien a déclaré au journal autrichien Kronen Zeitung:

«Malheureusement, les innombrables problèmes liés aux déchets, l'apparition incontrôlée de décharges sauvages et le déplacement inconscient de pierres pour former des inscriptions et des cœurs nous ont contraints à réglementer l'accès.»

Il entend donc instaurer des entrées payantes: un droit d'entrée de cinq euros pour randonner dans la zone. Seuls les indigènes en seront exemptés.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité

L'exploitant du site espère que cette taxe permettra de couvrir les frais de personnel, d'installation de poubelles et d'impression de documents d'information. Mais la commune voisine de Nicolosi se montre sceptique, comme l'a déclaré Giuseppe Riggio, président du Club alpin italien (CAI) à Catane:

«Les cratères Silvestri ont toujours été un lieu ouvert pour un premier contact direct avec l'Etna. L'introduction d'un droit d'entrée laisse un goût amer»

Le maire Angelo Pulvirenti a pour sa part déclaré, selon le Kronen Zeitung:

«On parle d'un site classé au patrimoine mondial, il ne faut pas le gérer comme une propriété privée»

Situé à l'est de la Sicile, l'Etna est entré en éruption à plusieurs reprises ces derniers mois. De nombreux vacanciers viennent admirer les coulées de lave ou les nuages de fumée qui s'élèvent de l'intérieur. Les cratères Silvestri se sont formés en 1892, lors d'une éruption. Ils sont désormais éteints. Les randonneurs sont néanmoins avertis des éruptions du volcan principal.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)