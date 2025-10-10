L'accès à ce célèbre volcan italien devient payant
En Sicile, l'Etna est devenu un but d'excursion très prisé. Mais il faudra bientôt payer pour accéder aux cratères Silvestri, qui accueillent jusqu'à un million de touristes par an.
Ils se situent en dessous des cratères sommitaux, qui culminent à plus de 3400 mètres. Ce versant de l'Etna constitue l'accès principal à la zone haute du volcan. Le site a été privatisé en 1997 et le propriétaire est énervé contre les touristes.
De nombreux mauvais comportements relevés
Francesco Russo Morosoli, de son nom, se plaint notamment des détritus laissés par les randonneurs. Pour expliquer sa décision, le Sicilien a déclaré au journal autrichien Kronen Zeitung:
Il entend donc instaurer des entrées payantes: un droit d'entrée de cinq euros pour randonner dans la zone. Seuls les indigènes en seront exemptés.
Une décision qui ne fait pas l'unanimité
L'exploitant du site espère que cette taxe permettra de couvrir les frais de personnel, d'installation de poubelles et d'impression de documents d'information. Mais la commune voisine de Nicolosi se montre sceptique, comme l'a déclaré Giuseppe Riggio, président du Club alpin italien (CAI) à Catane:
Le maire Angelo Pulvirenti a pour sa part déclaré, selon le Kronen Zeitung:
Situé à l'est de la Sicile, l'Etna est entré en éruption à plusieurs reprises ces derniers mois. De nombreux vacanciers viennent admirer les coulées de lave ou les nuages de fumée qui s'élèvent de l'intérieur. Les cratères Silvestri se sont formés en 1892, lors d'une éruption. Ils sont désormais éteints. Les randonneurs sont néanmoins avertis des éruptions du volcan principal.
(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)