La fontaine de Trevi, construite entre 1732 et 1762, à Rome. Keystone

Voici ce qu'il faudra payer pour voir cette fontaine à Rome

Rome a édicté une nouvelle règlementation pour limiter le nombre de touristes qui se massent près de la fontaine de Trevi.

La liste des monuments en Italie pour lesquels il faut payer un droit d’entrée continue de s’allonger, à Rome notamment. A partir du 7 janvier, les touristes devront acheter un ticket à deux euros pour pouvoir accéder à la fontaine de Trevi. Pour les Romains, en revanche, l’accès restera gratuit.

Comme l’a rapporté mardi le quotidien milanais Corriere della Sera, cette mesure devrait permettre à la municipalité de générer environ 20 millions d’euros de recettes annuelles, soit près de 19 millions de francs suisses.

Depuis environ un an, la fréquentation autour de la fontaine est déjà limitée: 400 personnes au maximum peuvent se trouver simultanément sur le site. A partir de janvier, deux accès distincts seront mis en place: l’un réservé aux Romains, l’autre aux touristes. Le paiement du billet pourra également se faire par carte bancaire.

5,3 millions de visiteurs en 6 mois

L’adjoint au tourisme de la ville de Rome, Alessandro Onorato, a souligné que l’objectif de cette mesure était de protéger la plus grande fontaine de Rome, un chef-d’œuvre du baroque tardif réalisé par l’artiste Nicola Salvi. Rien que durant les six premiers mois de l’année, plus de 5,3 millions de visiteurs y ont été recensés.

La fontaine de Trevi est ainsi le monument le plus visité de Rome après le Colisée. Les recettes générées par le droit d’entrée doivent être réinvesties dans l’amélioration de l’offre touristique et des services, a précisé Alessandro Onorato.

Les touristes, italiens ou non, se pressent par tous les temps pour observer le célèbre monument de la capitale. Keystone

La fontaine est devenue mondialement célèbre grâce au film La dolce vita (La Dolce Vita) de Federico Fellini, dans lequel Anita Ekberg se baigne de nuit dans ses eaux. Selon une superstition bien connue, tout touriste qui souhaite être sûr de revenir dans la Ville éternelle doit jeter une pièce par-dessus son épaule dans la fontaine de Trevi.

Pour protéger le monument contre les baigneurs indélicats, la ville inflige de lourdes amendes. Toute personne entrant illégalement dans l’eau s’expose à une sanction équivalente à environ 421 francs suisses. (hun/ats)