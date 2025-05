Paraguay, juillet 2023: la police affirme que ces hommes sont des membres de la mafia italienne 'Ndrangheta. Ils sont recherchés par l'Interpol italien.

L'Italie s'attaque à «la plus puissante et la plus riche» mafia du pays

Les forces de l'ordre italiennes ont annoncé une importante opération contre la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. 200 personnes sont concernées par une enquête.

L'annonce a été faite ce mercredi par les forces de l'ordre italienne. Ces dernières lancent une vaste opération contre la redoutable mafia calabraise, la 'Ndrangheta, avec 200 personnes concernées par une enquête, dont 97 visées par un mandat d'arrêt.

Une structure unique chapeautant des familles mafieuses de Calabre s'occupait d'«importer de l'étranger, spécialement de Colombie, du Brésil et du Panama, d'importantes quantités de cocaïne cachées dans des conteneurs chargés sur des navires», précise un communiqué des carabiniers.

«Des opérateurs portuaires» payés par la mafia s'occupaient ensuite de sortir du port calabrais de Gioia Tauro la drogue qui était «distribuée sur tout le territoire national à travers une structure bien rodée, organisée et dirigée» par les familles mafieuses.

Ces dernières rackettaient également les entrepreneurs locaux et «avaient la capacité d'infiltrer les administrations publiques» de manière à obtenir des informations «sur les procédures d'appels d'offres» et de «s'infiltrer dans les activités économiques», selon la même source.

Monopole sur le trafic de cocaïne en Europe

Sur les 97 mandats d'arrêt, 16 personnes ont été assignées à résidence et 81 devaient être incarcérées, sans qu'il soit clair combien d'entre elles se trouvaient déjà en prison pour d'autres chefs d'inculpation antérieurs.

L'opération s'est déroulée en Calabre, mais également à Rome, Milan, Bologne, Rimini, Vérone et Turin.

La 'Ndrangheta est la plus puissante et la plus riche mafia italienne, grâce notamment à son quasi-monopole sur le trafic de cocaïne en Europe.

Présente dans une quarantaine de pays, elle exerce sur sa terre d'origine une emprise étouffante, infiltrant et corrompant l'administration tout en faisant régner sa loi de fer sur la population. (ag/ats)