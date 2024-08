Stephen Chamberlain, ancien directeur financier du magnat disparu en mer lundi matin, a été annoncé mort le même jour, fauché par une voiture, en plein footing et en Angleterre. images: getty

Naufrage en Sicile: un étrange décès à 3000 km interpelle

Les recherches ont repris mardi matin, dans l'espoir de retrouver les six personnes disparues sur un voilier de luxe en Sicile. Le jour du naufrage, l'ancien vice-président des finances de la société de l'un des naufragés, Mike Lynch, lui aussi acquitté des graves accusations de fraude, a été fauché par une voiture alors qu'il faisait son footing. On fait le point.

Plus de vingt-quatre heures après le naufrage du «Bayesian», ce voilier de luxe qui a sombré à cause d'une violente trombe marine lundi matin au large de la Sicile, les secouristes redoublent d'efforts pour retrouver les six personnes disparues. Parmi eux, le «Bill Gates britannique» Mike Lynch et sa fille âgée de 18 ans, le patron de la banque Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, et Chris Morvillo, l'avocat de Lynch, du cabinet Clifford Chance.

On rappelle aussi que sur les vingt-deux personnes présentes sur le superyacht au moment du drame, le cuisinier n'a pas survécu et quinze passagers, dont l'épouse de Mike Lynch, ont pu être secourus.

Si les autorités locales ont très vite localisé l'épave, son accès demeure extrêmement compliqué. Les pompiers n'ayant pas réussi à atteindre le bateau «quasiment intact», estimé à 30 millions de livres et gisant sur le flanc à une profondeur de 48 mètres, des plongeurs spécialisés dans les grottes ont été mobilisés, dans la nuit de lundi à mardi. Des experts qui affrontent, eux aussi, de grands défis.

«Ils peuvent rester sous l'eau pendant un maximum de 12 minutes, dont deux pour monter et descendre. Le temps réel pour pouvoir effectuer une recherche est donc de 10 minutes par plongée» Un secouriste au quotidien italien Giornale di Sicilia

Un décès étrange

Comme nous vous l'indiquions lundi soir, Mike Lynch, le magnat de la Tech disparu sur le yacht, et surnommé le «Bill Gates britannique», venait d'être acquitté dans une sombre histoire de fraude financière, aux Etats-Unis, liée à la vente de sa société au géant HP. Si Mike risquait plus de 25 ans de prison, il n'était pas le seul. Avec lui sur le banc des accusés, un certain Stephen Chamberlain, ancien directeur financier d'Autonomy.

Lui aussi acquitté en juin dernier, ce Britannique n'était en revanche pas sur le voilier afin de fêter la fin de ce marathon judiciaire, aux côtés de son patron, en Sicile. Ce qui n'a pas empêché son nom de se frayer un chemin aussi étrange que dramatique au cœur de l'information internationale.

Lundi, quelques heures à peine après la disparition du «Bill Gates britannique», l'avocat de Stephen Chamberlain annonçait la mort de son client... dans un accident de la route, à près de 3000 kilomètres du naufrage du «Bayesian». Alors que le financier anglais faisait son footing dans le Cambridgeshire, samedi, il a été fauché de plein fouet par une voiture.

«Notre cher client et ami Stephen Chamberlain a été mortellement heurté par une voiture samedi alors qu'il courait»

«Steve s'est battu avec succès pour laver sa réputation durant le procès qui a eu lieu plus tôt cette année. Et sa réputation perdure désormais à travers sa merveilleuse famille» Gary Lincenberg, l'avocat de Stephen Chamberlain, dans un communiqué diffusé lundi soir.

La tornade en Sicile: Vidéo: facebook

Alors que les chances de retrouver vivants Mike Lynch et les cinq autres passagers s'amenuisent, les théories du complot nourrissent les réseaux sociaux. «Mike Lynch et Stephen Chamberlain sont morts… le monde est tellement foutu. Tous les deux ont été acquittés et tous deux sont morts le même week-end, dans des affaires suspectes. On rit quand cela arrive en Russie, mais...», publie par exemple un internaute britannique.

«Une coïncidence qui défie les probabilités…» Un autre internaute sur X.

Une chose est sûre néanmoins, le karma de ces deux hommes d'affaires britanniques acquittés par la justice n'avait pas tant envie de leur offrir une seconde chance et... une seconde vie.