Vidéo: watson

Ils ne l'ont pas vue arriver

Alors que le danger d’avalanche atteint le niveau quatre sur cinq, une coulée spectaculaire a frôlé Courmayeur. La région reste sous haute surveillance.

Hier après-midi, sur la piste de Zerotta à Courmayeur, des skieuses et skieurs ont soudain entendu un grondement. En levant les yeux vers le nord, en direction du Mont Blanc, ils ont aperçu une avalanche gigantesque qui dévalait la pente. Elle semblait se diriger droit vers la station inférieure du domaine skiable.

Entre les vacanciers et le pied du Mont Blanc, seuls un petit bosquet et la rivière Dora di Veny faisaient obstacle. Selon plusieurs témoignages, beaucoup n’ont pas identifié le danger à temps, masqué par les arbres, et ne se sont donc pas mis à l’abri. Lorsqu’ils ont compris que l’avalanche risquait de les atteindre, certains ont commencé à courir. Heureusement, les masses de neige avaient déjà été en grande partie freinées en arrivant dans la vallée.

Vidéo: watson

Malgré cela, un impressionnant nuage de neige a enveloppé toutes les personnes présentes. Ce qui paraissait d’abord lointain a gagné le domaine skiable à une vitesse surprenante, jusqu’à ce que le site disparaisse sous la tempête blanche.

Selon le média italien Il Dolomiti, la zone a été largement inspectée par les secours hier soir ainsi que ce matin. Aucun blessé n’a heureusement été signalé. Quelques jours plus tôt, un accident d’avalanche dans la même région avait fait trois morts. Ces derniers jours, plusieurs avalanches se sont également produites en Suisse. Dans de nombreuses régions, le niveau de danger est actuellement fixé à quatre sur cinq. (msh/trad. jah)