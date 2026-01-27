La mission de l'ICE aux JO va se limiter à l'enquête. Image: Keystone

Des agents de l'ICE présents aux JO en Italie? Ce que ça cache

Des agents spéciaux de l’ICE seront impliqués lors des Jeux d’hiver en Italie en soutien à d'autres services. Pourtant, aucune mission de répression n'est prévue en Italie par l'agence américaine.

Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) aux Jeux olympiques de Cortina? La nouvelle, diffusée ces derniers jours par la presse italienne, avait fait beaucoup parler - et suscité une certaine confusion. Ces infos laissaient entendre que les policiers déployés à Minneapolis allaient faire leur apparition sur les sites abritant les JO.

Ce n'est pas exactement ce qui va se passer. L'ICE va effectivement être impliquée dans les JO, a indiqué un porte-parole à l'AFP. Il s'agit, pourtant, de sa branche chargée des enquêtes, appelée «Homeland Security Investigations Branch», ou HSI, et pas de celle s'occupant des arrestations.

Son rôle pendant les Jeux sera le suivant, poursuit le porte-parole:

«Aux Jeux olympiques, le service de sécurité intérieure (HSI) de l'ICE soutiendra le Service de sécurité diplomatique du département d'Etat américain, ainsi que le pays hôte, afin d’évaluer et d'atténuer les risques liés aux organisations criminelles transnationales.» L'ICE

Autrement dit, le HSI va mener des enquêtes, ce qui n'implique pas «nécessairement l'envoi d'agents sur les sites des Jeux olympiques d'hiver», précise le média italien Il Post, qui a interrogé une représentante du Département de la Sécurité intérieure américaine. Cela pourrait tout au plus «impliquer des fonctionnaires du département en Italie».

La représentante précise que l'ICE n'effectue aucune opération liée à l'immigration dans un pays étranger. «Toutes les opérations de sécurité restent sous l'autorité italienne», confirme un communiqué cité par l'AFP.

«Evidemment, l'ICE ne mène pas d'opérations de contrôle de l'immigration à l'étranger» L'ICE

Arrivée d'agents de l'ICE démentie

Lundi, le président de la Lombardie — région qui doit accueillir plusieurs épreuves olympiques — a affirmé que la présence de ces agents se limiterait à la protection de JD Vance et du secrétaire d'Etat Marco Rubio rapporte BFMTV. «Ce sera uniquement à titre préventif, mais je suis convaincu qu’il ne se passera rien», a déclaré Attilio Fontana devant la presse.



Son cabinet a ensuite publié un communiqué précisant qu’il ne disposait en réalité d’aucune information confirmant leur présence et qu’il répondait à une question posée à titre purement hypothétique.

Lundi, le département de la sécurité publique du ministère de l'Intérieur a également démenti l'existence d'accords de coopération avec l'ICE, note Il Post. A l'heure actuelle, selon les autorités italiennes, l'arrivée d'agents de l'ICE avec la délégation américaine n'était pas prévue.

L'annonce de la présence d'agents de cette organisation intervient alors que les Etats-Unis sont profondément secoués par une vague d’indignation liée aux opérations violentes de la police fédérale de l’immigration (ICE et Border Patrol) à Minneapolis. Samedi 24 janvier, Alex Pretti, un infirmier de 37 ans tué par des agents fédéraux lors d’une intervention à l’origine de manifestations, est mort après avoir été abattu dans un contexte de forte tension.

Cette nouvelle tragédie survient seulement quelques jours après la mort de Renee Nicole Good, une autre Américaine de 37 ans, abattue par un agent de l’ICE alors qu’elle était au volant de son véhicule à Minneapolis, ce qui a déjà suscité de vives protestations contre les méthodes de ces forces de l’ordre.

