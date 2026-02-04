en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Italie

Un ange avec le visage de Giorgia Meloni fait polémique en Italie

Un ange avec le visage de Giorgia Meloni fait polémique en Italie
Après avoir nié, l'artiste bénévole a finalement reconnu qu'il s'agissait bien du visage de Giorgia Meloni.Keystone

Un ange avec le visage de Giorgia Meloni fait polémique en Italie

Une fresque récemment restaurée, située dans une église à Rome, a suscité de nombreuses réactions: l'ange qui y est représenté présentait des traits étonnamment proches de ceux de Giorgia Meloni.
04.02.2026, 16:5504.02.2026, 16:55

Quatre jours seulement après qu'une polémique a éclaté dans la presse, le visage d'un chérubin présentant une troublante ressemblance avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni, sur une fresque récemment restaurée d'une basilique de Rome, a été retiré.

Samedi, la polémique avait rapidement gonflé après qu'un article de La Repubblica avait révélé, photos à l'appui, que le visage d'un ange sur une fresque récemment restaurée dans une chapelle de la basilique San Lorenzo in Lucina, en plein coeur de Rome, présentait des traits étonnamment proches de ceux de la cheffe du gouvernement italien.

La Première ministre italienne s'était elle-même amusée de la polémique, accompagnant sur Instagram la photo de son supposé portrait du commentaire: «Non, je ne ressemble vraiment pas à un ange».

A restored chapel with Angels depicted on a fresco to the memory of late Italy&#039;s King Umberto II is seen inside the Basilica of St. Lawrence in Lucina in Rome, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Gre ...
L'ange qui ressemble à la présidente du Conseil des ministres, à droite.Keystone

L'artiste bénévole à l'origine de la restauration, Bruno Valentinetti, a expliqué à La Repubblica avoir lui-même effacé le visage incriminé mardi soir, à la demande de la Curie, le gouvernement central de l'Eglise. Contacté par l'AFP, le Vatican n'a pas donné suite dans l'immédiat.

«C'est bien Meloni»

Le restaurateur a finalement reconnu auprès du journal qu'il s'agissait bien du visage de Giorgia Meloni, alors qu'il l'avait jusqu'à présent démenti:

«Bon, c'était bien Meloni, mais dans le même style que le tableau qui était là avant»
Bruno Valentinetti

Après que la basilique San Lorenzo in Lucina, située à quelques mètres du siège du gouvernement italien, a dû faire face à un afflux inhabituel de curieux ces derniers jours, le flot de visiteurs s'était quelque peu tari mercredi midi, sans doute en raison de la pluie battante martelant les pavés de Rome.

«Un gigantesque pénis»: Naples s'étrangle devant une oeuvre d'art

Arianna De Gregoriis, 23 ans, n'a toutefois pas résisté à la tentation de revenir voir si le visage avait bien disparu:

«Hier je suis venue pour voir cette représentation et, après avoir lu que le visage avait été effacé, cela m'a encore plus intriguée et j'ai voulu revenir voir.»

«Je pense qu'insérer une personne politique à l'intérieur d'un lieu sacré comme celui-ci, et plus généralement dans une oeuvre artistique, n'est pas un message positif», a-t-elle estimé.

Mercredi, l'institut gérant les biens artistiques de Rome a indiqué dans un communiqué qu'une demande d'autorisation était nécessaire pour toute intervention de restauration, «accompagnée d'un croquis de l'image». L'institut, qui dépend du ministère de la culture italien, avait ordonné samedi une inspection de la fresque. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le passé trouble de Credit Suisse avec les nazis revient hanter UBS
Credit Suisse aurait détenu au moins 890 comptes liés au régime nazi, selon des révélations récentes. Ce mardi, une audition au Sénat américain exige plus de transparence, ce qui pourrait obliger UBS à rouvrir l’accord de 1999 avec les organisations juives.
Ce chiffre continuera de susciter beaucoup de discussions dans les jours à venir. Credit Suisse aurait possédé au moins 890 comptes «avec des liens potentiels avec le nazisme», dont certains appartiendraient à la Waffen-SS, une unité qui a joué un rôle central dans le génocide des Juifs européens durant la Seconde Guerre mondiale.
L’article