en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Italie

Italie: trois carabiniers meurent dans une explosion

Ils font exploser leur maison: trois policiers italiens tués

Trois carabiniers ont perdu la vie dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano. Celle-ci aurait été provoquée par les occupants qu'ils venaient expulser.
14.10.2025, 11:2914.10.2025, 11:31

Trois carabiniers italiens ont été tués et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano, au sud de Vérone. Ils procédaient à une mesure d'expulsion.

L'explosion de cette ferme aurait été déclenchée par ses trois occupants, une fratrie d'agriculteurs et éleveurs d'une soixantaine d'années en difficulté financière qui avaient déjà, lors d'une précédente tentative d'expulsion, menacé de faire sauter leur maison, a précisé l'agence de presse italienne Ansa.

Les faits sont survenus à Castel d&#039;Azzano, dans la province de Vérone.
Les faits sont survenus à Castel d'Azzano, dans la province de Vérone.Image: X

«En entrant dans la maison, nous avons été confrontés à un acte de folie absolue: une bouteille de gaz a été enflammée et l'explosion a touché directement nos agents», a déclaré à l'Ansa le commandant des carabiniers de la province de Vérone, Claudio Papagno.

Les deux frères, dont l'un avait pris la fuite après l'explosion, ainsi que leur soeur, ont été arrêtés, a relevé sur Facebook le président de la Vénétie, Luca Zaia. (jzs/ats)

A lire aussi 👇

L'Italie change ses règles sur les radars: ce qu'il faut savoir
L'actu internationale jour et nuit
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
1
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
de Hansjörg Friedrich Müller
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
1
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
de Julian Alexander Fischer
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
«L'endroit le plus dangereux du monde» inquiète l'Otan
«L'endroit le plus dangereux du monde» inquiète l'Otan
de Daniel Huber
Thèmes
L'Italie procède à des pulvérisations massives contre les moustiques dangereux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Ils font exploser leur maison: trois policiers italiens tués
Trois carabiniers ont perdu la vie dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano. Celle-ci aurait été provoquée par les occupants qu'ils venaient expulser.
Trois carabiniers italiens ont été tués et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano, au sud de Vérone. Ils procédaient à une mesure d'expulsion.
L’article