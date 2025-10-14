Ils font exploser leur maison: trois policiers italiens tués

Trois carabiniers ont perdu la vie dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano. Celle-ci aurait été provoquée par les occupants qu'ils venaient expulser.

Trois carabiniers italiens ont été tués et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano, au sud de Vérone. Ils procédaient à une mesure d'expulsion.

L'explosion de cette ferme aurait été déclenchée par ses trois occupants, une fratrie d'agriculteurs et éleveurs d'une soixantaine d'années en difficulté financière qui avaient déjà, lors d'une précédente tentative d'expulsion, menacé de faire sauter leur maison, a précisé l'agence de presse italienne Ansa.

Les faits sont survenus à Castel d'Azzano, dans la province de Vérone. Image: X

«En entrant dans la maison, nous avons été confrontés à un acte de folie absolue: une bouteille de gaz a été enflammée et l'explosion a touché directement nos agents», a déclaré à l'Ansa le commandant des carabiniers de la province de Vérone, Claudio Papagno.

Les deux frères, dont l'un avait pris la fuite après l'explosion, ainsi que leur soeur, ont été arrêtés, a relevé sur Facebook le président de la Vénétie, Luca Zaia. (jzs/ats)