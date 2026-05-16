La guerre en Ukraine déchire ce peuple ancestral méconnu
La clôture qui sépare les membres du peuple séto des tombes de leurs ancêtres mesure environ deux mètres de haut et est surmontée de barbelés. Des panneaux d'avertissement en estonien, en russe et en anglais rappellent à tout curieux que le territoire estonien s'arrête ici. Derrière la clôture se trouve la Russie.
Le Setomaa est une région rurale du sud-est de l'Estonie. Les Sétos, un petit peuple finno-ougrien comptant entre 10 000 et 13 000 membres, y vivent depuis environ 1400 ans. A la suite de plusieurs redécoupages de la frontière entre l'Estonie et la République soviétique russe, la région a été divisée en une partie estonienne et une partie russe. Longtemps, cela ne posait pas de grand problème, car les Sétos pouvaient se déplacer relativement librement entre les deux pays.
Cela a changé, au plus tard, avec le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022. Les postes frontière sont certes encore ouverts en journée, mais les Sétos font état de contrôles interminables lorsqu'ils souhaitent franchir l'un des checkpoints, surtout s'ils ont de la famille en Russie.
Des pressions du service de renseignement russe
«Le service de renseignement russe FSB sait exactement qui tu es», explique Raul Kudre, maire de la région de Setomaa, dans un entretien accordé à t-online. Il évoque le cas d'un Séto dont l'épouse est originaire de la ville russe de Pskov et qui, pour cette raison, se rendait fréquemment d'Estonie en Russie. Kudre indique:
Des agents du FSB auraient commencé à faire pression sur cet homme, dans le but d'en faire un espion au service de la Russie. Kudre raconte:
Après une succession de passages difficiles, l'homme en aurait eu assez et aurait cessé de franchir la frontière. Il partage ainsi le sort de nombreux autres Sétos vivant dans la région frontalière.
Une culture millénaire sous pression
Aarne Leima, qui vit lui aussi à Setomaa et est membre du conseil municipal, commente: «Il n'est pas rare que les autorités prennent de telles mesures.» Et d'ajouter:
La charge psychologique de cette surveillance constante serait énorme, comme l'explique Leima:
Le sentiment d'être constamment surveillé par les services de renseignement russes est un lourd fardeau pour de nombreux Sétos. Car, même si la plupart d'entre eux vivent en Estonie, des liens importants les attachent au côté russe. C'est notamment là que se trouvent de nombreux cimetières où reposent leurs ancêtres.
Dans la culture séto, le souvenir des ancêtres et l'entretien de leurs tombes occupent une place importante. Contrairement aux Estoniens, majoritairement protestants, la plupart des Sétos appartiennent à l'orthodoxie séto-balte. Cette religion n'est pas sous l'influence de l'Eglise orthodoxe russe, fidèle au Kremlin, mais fait partie du Patriarcat œcuménique de Constantinople. Il s'agit d'une petite religion aux traditions propres, dont certaines remontent à l'époque préchrétienne.
Un fossé au sein de la communauté
Ahto Raudoja, directeur de l'Institut séto dans le village de Värska, explique:
Mais les jeunes commenceraient eux aussi à s'y intéresser:
La guerre a rendu plus difficile pour les Sétos le maintien de cette tradition, déplore Raudoja:
De plus, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine aurait creusé un fossé au sein de la communauté séto:
De l'autre côté de la frontière, de nombreux membres de ce peuple soutiendraient Poutine et le Kremlin, et seraient même partis combattre pour la Russie dans la guerre en Ukraine. Raudoja résume:
Une division politique qui inquiète
Cette division est particulièrement difficile à comprendre pour lui. Pour Raudoja:
Cette division des Sétos rappelle au maire, Raul Kudre, la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. A cette époque, des Estoniens combattaient aussi bien dans l'Armée rouge soviétique que dans la Wehrmacht. Le maire rappelle:
👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici
Ce scénario serait susceptible de se répéter lorsque la guerre en Ukraine prendra fin. Ahto Raudoja abonde dans ce sens:
Malgré les tensions politiques, le quotidien des Sétos serait plus ou moins stable, explique le maire Kudre. Les habitants du Setomaa continuent de vivre, de fonder des familles et de s'occuper de leurs champs:
Une militarisation du territoire bien accueillie
Aarne Leima est lui aussi conscient de la situation, mais refuse de se laisser voler sa joie de vivre. Il raconte:
Les hommes sont soulagés que l'Estonie prenne la défense au sérieux. «Cela nous donne un sentiment de sécurité», dit Leima. «La frontière est bien gardée, ce qui inspire confiance.» Il y aurait néanmoins des réactions mitigées au sein de la population, rapporte le maire Kudre:
Ils espèrent néanmoins que la situation se détendra à nouveau dans un avenir proche. Kudre conclut: