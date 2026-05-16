Des femmes sétos en costumes traditionnels lors d'une fête. Ce peuple, qui vit dans la région frontalière entre l'Estonie et la Russie, est déchiré par la guerre en Ukraine. Image: IMAGO / Sergei Stepanov

La guerre en Ukraine déchire ce peuple ancestral méconnu

Dans la région frontalière entre l'Estonie et la Russie, la guerre en Ukraine frappe de plein fouet le peuple séto. Ses membres se battent pour leur identité, et se retrouvent pris entre deux feux.

Tobias Schibilla, Setomaa, Estonie / t-online

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La clôture qui sépare les membres du peuple séto des tombes de leurs ancêtres mesure environ deux mètres de haut et est surmontée de barbelés. Des panneaux d'avertissement en estonien, en russe et en anglais rappellent à tout curieux que le territoire estonien s'arrête ici. Derrière la clôture se trouve la Russie.

Le Setomaa est une région rurale du sud-est de l'Estonie. Les Sétos, un petit peuple finno-ougrien comptant entre 10 000 et 13 000 membres, y vivent depuis environ 1400 ans. A la suite de plusieurs redécoupages de la frontière entre l'Estonie et la République soviétique russe, la région a été divisée en une partie estonienne et une partie russe. Longtemps, cela ne posait pas de grand problème, car les Sétos pouvaient se déplacer relativement librement entre les deux pays.

Le Setomaa est partagé entre l'Estonie (en rose) et la Russie (en vert). Son chef-lieu est la petite ville estonienne de Värska. carte: watson

Cela a changé, au plus tard, avec le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022. Les postes frontière sont certes encore ouverts en journée, mais les Sétos font état de contrôles interminables lorsqu'ils souhaitent franchir l'un des checkpoints, surtout s'ils ont de la famille en Russie.

Des pressions du service de renseignement russe

«Le service de renseignement russe FSB sait exactement qui tu es», explique Raul Kudre, maire de la région de Setomaa, dans un entretien accordé à t-online. Il évoque le cas d'un Séto dont l'épouse est originaire de la ville russe de Pskov et qui, pour cette raison, se rendait fréquemment d'Estonie en Russie. Kudre indique:

«Il a été retenu jusqu'à trois heures à la frontière à de nombreuses reprises»

Des agents du FSB auraient commencé à faire pression sur cet homme, dans le but d'en faire un espion au service de la Russie. Kudre raconte:

«Lors des contrôles aux frontières, ils lui confisquaient son téléphone et copiaient tous ses contacts et ses données.»

Après une succession de passages difficiles, l'homme en aurait eu assez et aurait cessé de franchir la frontière. Il partage ainsi le sort de nombreux autres Sétos vivant dans la région frontalière.

La frontière entre l'Estonie et la Russie à Setomaa. Autrefois, les Sétos pouvaient se rendre facilement en Russie. Image: Tobias Schibilla

Une culture millénaire sous pression

Aarne Leima, qui vit lui aussi à Setomaa et est membre du conseil municipal, commente: «Il n'est pas rare que les autorités prennent de telles mesures.» Et d'ajouter:

«Ils veulent savoir exactement avec qui tu es en contact, ce que tu fais»

La charge psychologique de cette surveillance constante serait énorme, comme l'explique Leima:

«Parfois, les gens décident tout simplement de ne plus passer de l'autre côté, parce qu'ils savent ce qui les attend.»

Le sentiment d'être constamment surveillé par les services de renseignement russes est un lourd fardeau pour de nombreux Sétos. Car, même si la plupart d'entre eux vivent en Estonie, des liens importants les attachent au côté russe. C'est notamment là que se trouvent de nombreux cimetières où reposent leurs ancêtres.

Dans la culture séto, le souvenir des ancêtres et l'entretien de leurs tombes occupent une place importante. Contrairement aux Estoniens, majoritairement protestants, la plupart des Sétos appartiennent à l'orthodoxie séto-balte. Cette religion n'est pas sous l'influence de l'Eglise orthodoxe russe, fidèle au Kremlin, mais fait partie du Patriarcat œcuménique de Constantinople. Il s'agit d'une petite religion aux traditions propres, dont certaines remontent à l'époque préchrétienne.

Un fossé au sein de la communauté

Ahto Raudoja, directeur de l'Institut séto dans le village de Värska, explique:

«Pour la génération plus âgée, ces cimetières revêtent une importance immense, car leurs parents et grands-parents y sont enterrés.»

Mais les jeunes commenceraient eux aussi à s'y intéresser:

«Ils recherchent les tombes de leurs ancêtres pour maintenir le lien avec leur histoire et leur identité.»

De gauche à droite: Aarne Leima, conseiller municipal, Raul Kudre, maire, et Ahto Raudoja, directeur de l'Institut Séto. Image: Tobias Schibilla

La guerre a rendu plus difficile pour les Sétos le maintien de cette tradition, déplore Raudoja:

«Les personnes âgées, en particulier, craignent le passage de la frontière. Elles redoutent de se retrouver dans de longs contrôles et d'avoir des problèmes avec leurs visas ou leurs papiers d'identité.»

De plus, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine aurait creusé un fossé au sein de la communauté séto:

«Du côté estonien, nous soutenons l'Ukraine. Il y a même quelques Sétos qui ont rejoint l'armée ukrainienne.» Ahto Raudoja

De l'autre côté de la frontière, de nombreux membres de ce peuple soutiendraient Poutine et le Kremlin, et seraient même partis combattre pour la Russie dans la guerre en Ukraine. Raudoja résume:

«Nous combattons dans la même guerre, mais dans des camps opposés»

La région historique de Setomaa: les zones en rouge clair se trouvent en Estonie, celles en rouge foncé en Russie. Image: Tobias Schibilla

Une division politique qui inquiète

Cette division est particulièrement difficile à comprendre pour lui. Pour Raudoja:

«C'est douloureux, parce que nous nous sentons liés culturellement, mais politiquement divisés en deux camps»

Cette division des Sétos rappelle au maire, Raul Kudre, la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. A cette époque, des Estoniens combattaient aussi bien dans l'Armée rouge soviétique que dans la Wehrmacht. Le maire rappelle:

«Après la guerre, il a fallu de nombreuses années avant que la société soit à nouveau en mesure de se parler sans que les divergences politiques ne creusent de profonds fossés.»

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Ce scénario serait susceptible de se répéter lorsque la guerre en Ukraine prendra fin. Ahto Raudoja abonde dans ce sens:

«Il faudra des années avant que nous puissions à nouveau nous fréquenter normalement. Il faudra longtemps avant que les blessures se cicatrisent et que nous nous retrouvions à nouveau comme une communauté.»

Malgré les tensions politiques, le quotidien des Sétos serait plus ou moins stable, explique le maire Kudre. Les habitants du Setomaa continuent de vivre, de fonder des familles et de s'occuper de leurs champs:

«Nous n'avons pas le temps de penser constamment à la guerre. Pour nous ici, la vie est normale, même si nous savons que la guerre n'est pas loin.»

Les drapeaux de l'Ukraine, de la Setomaa et de l'Estonie devant la mairie de Värska, chef-lieu de la Setomaa. Image: Tobias Schibilla

Une militarisation du territoire bien accueillie

Aarne Leima est lui aussi conscient de la situation, mais refuse de se laisser voler sa joie de vivre. Il raconte:

«J'ai vendu une partie de mon terrain au gouvernement estonien pour qu'il puisse y construire des bunkers. Je trouve même ça bien. Vous n'imaginez pas combien coûte un bunker. Maintenant, je n'ai pas à le construire à mes propres frais.»

Les hommes sont soulagés que l'Estonie prenne la défense au sérieux. «Cela nous donne un sentiment de sécurité», dit Leima. «La frontière est bien gardée, ce qui inspire confiance.» Il y aurait néanmoins des réactions mitigées au sein de la population, rapporte le maire Kudre:

«Nous nous y sommes habitués, mais il est aussi étrange de voir la région aussi militarisée désormais.»

Ils espèrent néanmoins que la situation se détendra à nouveau dans un avenir proche. Kudre conclut: