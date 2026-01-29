Les touristes ont eu beau chercher, ils n'ont trouvé aucune trace des fameuses sources chaudes. Image: Tasmania Tours / Shutterstock / Imago, montage watson

Ils vont jusqu'en Australie pour un site touristique qui n'existe pas



Un site de voyage en Tasmanie a «créé» malgré lui des sources thermales naturelles fantasques. Face à l'afflux de touristes qui voulaient s'y rendre, le propriétaire de l'entreprise a dû s'excuser.

L’Etat australien de Tasmanie a connu un boom touristique d’un genre très particulier. Comme le rapporte CNN, de nombreuses personnes souhaitent visiter les Weldborough Hot Springs, alors que ces sources thermales n’existent tout simplement pas.

Propriétaire d’un hôtel local, Kristy Probert a expliqué à la chaîne américaine qu’elle a d’abord été déconcertée lorsque des personnes ont posé des questions sur ce lieu qui lui était inconnu.

Une rivière froide à la place des sources chaudes

Kristy Probert raconte qu'au début, elle n’a reçu que quelques appels. Puis, les visiteurs sont arrivés «en masse». Elle explique:

«Je recevais au moins cinq appels par jour, et au minimum deux ou trois personnes venaient à l’hôtel en espérant les trouver»

Une situation inhabituelle, dans cette région reculée de l’île qu’est Weldborough.

Lorsqu'on lui posait la question, elle répondait toujours:

«Si vous trouvez ces sources chaudes, c’est moi qui offre la bière!»

Il y a bien une rivière à proximité, mais sa température est glaciale et elle n’est fréquentée que par des chercheurs d’or.

L'IA y est pour quelque chose

Cet engouement soudain est dû à une erreur sur un blog du site web de Tasmania Tours. Selon les exploitants, celui-ci est alimenté par du contenu provenant d’un prestataire tiers. Celui-ci a eu recours à l'intelligence artificielle, et c'est cette dernière qui aurait tout simplement inventé les fameuses Weldborough Hot Springs.

Elle a même généré une image et présenté ces soi-disant thermes naturels comme une «oasis paisible» et un «lieu prisé des randonneurs».

Propriétaire de l’entreprise Australian Tours and Cruises, qui exploite Tasmania Tours, Scott Hennessey a expliqué à la chaîne ABC:

«Notre IA a complètement échoué»

Scott Hennessey a expliqué qu'en général il vérifiait chaque contribution publiée sur le blog de l'entreprise. Mais au moment de l’erreur, il se trouvait à l’étranger. Le patron dit regretter que la situation en soit arrivée là. Hennessey a assuré:

«Nous ne sommes pas des escrocs»

Une réputation écorchée et des messages de haine

Son entreprise tente «de rivaliser avec les grands», explique-t-il. Et pour cela, il faut constamment actualiser et renouveler le contenu des plateformes internet.

Comme il l'explique encore, son entreprise a grandement souffert de cette erreur. Il dit:

«La haine en ligne et l’atteinte à notre réputation commerciale ont été absolument épuisantes»

Son objectif est désormais de laisser toute cette affaire derrière lui.

Voici à quoi ressemble réellement la région autour de Weldborough. Image: Shutterstock

La propriétaire de l’hôtel, Kristy Probert, qui accueillait les touristes déboussolés, prend l’affaire avec philosophie. Elle explique:

«Il est difficile, pour une petite entreprise, de maintenir à jour du contenu pertinent»

Elle précise également que les responsables ont pris contact avec elle. «Ils ont l’air sympathiques», ajoute-t-elle avant de conclure:

«Nous faisons tous des erreurs. Je trouve que celle-ci était plutôt amusante»

L'hôtelière recommande malgré tout une visite à Weldborough. «Il y a beaucoup de choses à faire ici», explique-t-elle. Mais pas de sources thermales. (dab)

Traduit de l'allemand par Joel Espi