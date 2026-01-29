Ils vont jusqu'en Australie pour un site touristique qui n'existe pas
L’Etat australien de Tasmanie a connu un boom touristique d’un genre très particulier. Comme le rapporte CNN, de nombreuses personnes souhaitent visiter les Weldborough Hot Springs, alors que ces sources thermales n’existent tout simplement pas.
Propriétaire d’un hôtel local, Kristy Probert a expliqué à la chaîne américaine qu’elle a d’abord été déconcertée lorsque des personnes ont posé des questions sur ce lieu qui lui était inconnu.
Une rivière froide à la place des sources chaudes
Kristy Probert raconte qu'au début, elle n’a reçu que quelques appels. Puis, les visiteurs sont arrivés «en masse». Elle explique:
Une situation inhabituelle, dans cette région reculée de l’île qu’est Weldborough.
Lorsqu'on lui posait la question, elle répondait toujours:
Il y a bien une rivière à proximité, mais sa température est glaciale et elle n’est fréquentée que par des chercheurs d’or.
L'IA y est pour quelque chose
Cet engouement soudain est dû à une erreur sur un blog du site web de Tasmania Tours. Selon les exploitants, celui-ci est alimenté par du contenu provenant d’un prestataire tiers. Celui-ci a eu recours à l'intelligence artificielle, et c'est cette dernière qui aurait tout simplement inventé les fameuses Weldborough Hot Springs.
Elle a même généré une image et présenté ces soi-disant thermes naturels comme une «oasis paisible» et un «lieu prisé des randonneurs».
Cet Australien a publié un démenti
Weldborough Springs does not exist.— luke @ locase (@locaseco) January 22, 2026
Tour company published AI-generated content about non-existent locations in Tasmania. People showed up. Wild goose chase ensued.
Worth double-checking AI content before it goes live on your site.https://t.co/vsgfzftcMn
Propriétaire de l’entreprise Australian Tours and Cruises, qui exploite Tasmania Tours, Scott Hennessey a expliqué à la chaîne ABC:
Scott Hennessey a expliqué qu'en général il vérifiait chaque contribution publiée sur le blog de l'entreprise. Mais au moment de l’erreur, il se trouvait à l’étranger. Le patron dit regretter que la situation en soit arrivée là. Hennessey a assuré:
Une réputation écorchée et des messages de haine
Son entreprise tente «de rivaliser avec les grands», explique-t-il. Et pour cela, il faut constamment actualiser et renouveler le contenu des plateformes internet.
Comme il l'explique encore, son entreprise a grandement souffert de cette erreur. Il dit:
Son objectif est désormais de laisser toute cette affaire derrière lui.
La propriétaire de l’hôtel, Kristy Probert, qui accueillait les touristes déboussolés, prend l’affaire avec philosophie. Elle explique:
Elle précise également que les responsables ont pris contact avec elle. «Ils ont l’air sympathiques», ajoute-t-elle avant de conclure:
L'hôtelière recommande malgré tout une visite à Weldborough. «Il y a beaucoup de choses à faire ici», explique-t-elle. Mais pas de sources thermales. (dab)
Traduit de l'allemand par Joel Espi