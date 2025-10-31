en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Japon

Nucléaire: ces survivants dénoncent les propos de Trump

News Bilder des Tages Nobel Peace Prize award ceremony From R, front row Shigemitsu Tanaka, Toshiyuki Mimaki and Terumi Tanaka, representatives of Nihon Hidankyo, Japan s leading organization of atomi ...
L'organisation Nihon Hidankyo a reçu le prix Nobel de la paix en 2024 (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Ces survivants de la bombe atomique dénoncent les propos de Trump

L'organisation japonaise Nihon Hidankyo, nobelisée en 2024, juge «inacceptable» l'annonce du président américain de la reprise des tests d'armes nucléaires.
31.10.2025, 09:1131.10.2025, 09:11

Une organisation japonaise de survivants des bombardements atomiques, lauréate du prix Nobel de la paix 2024, a jugé «absolument inacceptable» l'annonce surprise de la reprise des essais d'armes nucléaires par le président américain Donald Trump.

Les bombes atomiques larguées en août 1945 par les États-Unis sur les villes nippones d'Hiroshima et Nagasaki ont fait plus de 200 000 morts. Elles sont les uniques exemples d'utilisation des armes nucléaires en temps de guerre.

Trump n'a pas aimé les tests d'armes nucléaires de Poutine

Les survivants, appelés «hibakusha», ont enduré pendant toute leur vie des traumatismes physiques et psychologiques, ainsi que la discrimination liée à leur statut de victimes de la bombe.

«Indigne du prix Nobel de la paix»

Après que Donald Trump a annoncé jeudi avoir ordonné au Pentagone de relancer des essais d'armes nucléaires pour rivaliser avec la Chine et la Russie, l'organisation Nihon Hidankyo a adressé une lettre de protestation à l'ambassade des États-Unis au Japon.

Cette directive «va à l'encontre des efforts déployés par les nations du monde entier pour construire un monde pacifique sans armes nucléaires et est absolument inacceptable», dénonce le groupe dans sa lettre, dont l'AFP a obtenu copie vendredi.

Ces survivants d'Hiroshima ont subi une double-peine

Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a également condamné la décision, estimant qu'elle «piétine les efforts des peuples du monde entier qui ont versé sang et larmes pour un monde sans armes nucléaires».

«Si les essais nucléaires devaient reprendre immédiatement, cela ne rendrait-il pas [Trump] indigne du prix Nobel de la paix?», a-t-il interrogé jeudi devant les médias, une allusion à l'intention de la première ministre japonaise Sanae Takaichi de proposer la candidature de Trump pour cette prestigieuse récompense.

Nagasaki Mayor Shiro Suzuki reads out a peace declaration during a ceremony to mark the 80th anniversary of the U.S. atomic bombing at the Peace Park in Nagasaki, southern Japan Saturday, Aug. 9, 2025 ...
Shiro SuzukiKeystone

Lors de la cérémonie de remise du prix Nobel l'an dernier au mouvement Hidankyo, composé d'hibakusha, ses représentants avaient appelé les États à abolir les armes nucléaires. Deux autres associations de survivants basées à Hiroshima ont également publié des déclarations de protestation «vigoureuses», exigeant «qu'aucun essai de ce type ne soit mené». (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
de Alexandre Cudré
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
2
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un oligarque se plaint d'avoir dû changer de niveau de vie en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
Migros est frappée par une nouvelle pénurie
Une Fed divisée baisse ses taux d'intérêt d'un quart de point
La banque centrale des Etats-Unis a réduit sans surprise ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée face aux risques pesant sur le marché du travail «ces derniers mois». Cette décision n'a pas fait l'unanimité en son sein.
La baisse décidée mercredi par la «Fed», la banque centrale américaine, d'un quart de point, ramène les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%. Il s'agit de la deuxième détente monétaire de l'année. Le compteur s'est ouvert lors de la précédente réunion, en septembre. Cette action était massivement anticipée par les marchés financiers.
L’article