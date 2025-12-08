Image: www.imago-images.de

Alerte au tsunami au Japon après un puissant séisme

Un séisme de magnitude 7,6 a été signalé au large des côtes japonaises, ce qui a déclenché une alerte au tsunami.

Plus de «International»

Un puissant séisme de magnitude 7,6 a été détecté au large du Japon ce lundi 8 décembre. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans la foulée.

L'épicentre du tremblement de terre se situe en mer, mais les secousses ont été ressenties dans une grande partie de l’archipel, notamment à Tokyo, selon le Parisien. Une équipe de CNN présente dans la capitale a ressenti de fortes secousses pendant «plus de 30 secondes».

L'épicentre du séisme et les régions touchées par l'alerte au tsunami, en rouge. Image: agence météorologique japonaise

Vagues de trois mètres

L'agence météorologique japonaise a indiqué que des vagues pouvant atteindre trois mètres pourraient frapper les côtes du nord-est du pays. Il est conseillé aux personnes se trouvant dans ces zones de se réfugier immédiatement en hauteur, rapporte le Japan Times.

L'arrivée de la première vague devait avoir lieu à environ 23h40 locales (15h40 en Suisse) dans les zones portuaires s'étendant des régions septentrionales d'Aomori à Iwate, selon la télévision publique NHK. (asi/afp)

Développement suit