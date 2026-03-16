ciel couvert
DE | FR
burger
International
Politique

Nathalie Saint-Cricq traite Ciotti de Benito à l’antenne

epa05942550 (From L) French presidential election candidate for the far-right Front National (FN) party, Marine Le Pen, French journalist Christophe Jakubyszyn, French journalist Nathalie Saint-Cricq ...
Image: EPA AFP POOL

Cette journaliste fait une bourde en direct: suspendue

L’éditorialiste politique Nathalie Saint-Cricq a été suspendue une semaine de l’antenne de franceinfo après avoir comparé Eric Ciotti à «Benito», en référence à Benito Mussolini, lors de la soirée électorale des municipales 2026.
16.03.2026, 13:0116.03.2026, 14:52

Les faits se sont produits dimanche 15 mars sur la chaîne d’information en continu du service public. Alors qu’elle commentait les résultats du premier tour des élections municipales, la journaliste Nathalie Saint-Cricq a évoqué le candidat de droite Eric Ciotti, arrivé largement en tête à Nice, en lançant «alias Benito», pensant que son micro n’était pas ouvert. La remarque a finalement été entendue à l’antenne.

La réaction de la direction de France Télévisions a été rapide. Selon plusieurs médias, la présidente du groupe public s’est dite irritée par cet incident. La journaliste a ensuite été suspendue de l’antenne pendant une semaine. Cette sanction signifie notamment qu’elle ne participera pas à la soirée électorale du second tour.

Le RN gagne du terrain, «percée historique» pour LFI

Dans la foulée, franceinfo a présenté des excuses publiques à Eric Ciotti sur le réseau social X, regrettant «un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions».

La journaliste a également reconnu avoir tenu des propos relevant d’un «manque de discernement».

Au cours de la même soirée, un autre commentaire supposé être «off» a aussi été diffusé à l’antenne. Nathalie Saint-Cricq a demandé «C’est qui la petite?» en parlant d’une cadre de La France insoumise, ce qui a également suscité des critiques. (max)

L'actu internationale jour et nuit
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
de Team watson
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
7
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
de Niklaus Vontobel
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
de Antoine Menusier

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Poutine craint-il un coup d'Etat? Les purges se multiplient en Russie
Autrefois, Vladimir Poutine allait pêcher avec son fidèle ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Aujourd’hui, il fait traduire ses alliés en justice. A Moscou, les spéculations vont bon train.
Près de deux ans se sont écoulés depuis que Vladimir Poutine a démis Sergueï Choïgou de ses fonctions. Pendant douze ans, celui-ci avait occupé le poste de ministre de la Défense et passait pour irremplaçable. Le président russe a célébré à plusieurs reprises son anniversaire en compagnie de Choïgou et se retirait régulièrement avec lui dans la taïga sibérienne. Lorsque Poutine a fêté ses 67 ans, il a parcouru avec Choïgou les rives du fleuve Ienisseï à bord d’un buggy. Ils ont cueilli des champignons, admiré des pommes de pin de cèdre et respiré l’air frais.
L’article