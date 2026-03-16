Cette journaliste fait une bourde en direct: suspendue
Les faits se sont produits dimanche 15 mars sur la chaîne d’information en continu du service public. Alors qu’elle commentait les résultats du premier tour des élections municipales, la journaliste Nathalie Saint-Cricq a évoqué le candidat de droite Eric Ciotti, arrivé largement en tête à Nice, en lançant «alias Benito», pensant que son micro n’était pas ouvert. La remarque a finalement été entendue à l’antenne.
🔴🇫🇷 ALERTE VIDÉO— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 15, 2026
Une journaliste du service public traite Eric Ciotti de "alias Benito".
(Déniché par @ToadVousEpie et retrouvé en bonne qualité par @marcotaage) pic.twitter.com/aHPmV2deeO
La réaction de la direction de France Télévisions a été rapide. Selon plusieurs médias, la présidente du groupe public s’est dite irritée par cet incident. La journaliste a ensuite été suspendue de l’antenne pendant une semaine. Cette sanction signifie notamment qu’elle ne participera pas à la soirée électorale du second tour.
Dans la foulée, franceinfo a présenté des excuses publiques à Eric Ciotti sur le réseau social X, regrettant «un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions».
Nous présentons nos excuses à @eciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions.— franceinfo (@franceinfo) March 15, 2026
La journaliste a également reconnu avoir tenu des propos relevant d’un «manque de discernement».
Au cours de la même soirée, un autre commentaire supposé être «off» a aussi été diffusé à l’antenne. Nathalie Saint-Cricq a demandé «C’est qui la petite?» en parlant d’une cadre de La France insoumise, ce qui a également suscité des critiques. (max)