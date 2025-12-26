Image d'archives Image: www.imago-images.de

Attaque au couteau et à la javel: 15 blessés au Japon

Un agression a fait plusieurs blessés dans une usine de la ville de Mishima. Un individu a été arrêté.

Quinze personnes ont été blessées vendredi dans une usine du centre du Japon après une attaque au couteau au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé, selon un nouveau bilan des services de secours.

«Les quinze personnes ont toutes été transportées à l'hôpital», a affirmé un responsable des services d'incendie de la ville de Mishima, dans la région de Shizuoka, qui a requis l'anonymat. Un précédent bilan faisait état de quatorze blessés.

Sur les quinze blessés, huit ont été poignardés et sept ont été atteints par le liquide, qui serait de l'eau de Javel, ont précisé des médias locaux, citant des sources anonymes. Cinq personnes ont nécessité «des soins d'urgence», bien que la gravité exacte de leurs blessures n'ait pas été clairement précisée, a déclaré le responsable des pompiers, ajoutant que les victimes étaient toutes restées conscientes.

Tomoharu Sugiyama, un autre responsable du service d'incendie de Mishima, a précisé qu'un appel avait été reçu vers 16h30 (08h30 suisses) en provenance d'une usine de caoutchouc voisine, affirmant que «cinq ou six personnes avaient été poignardées» et qu'un «liquide de type spray» avait également été utilisé.

De rares crimes violents

Les médias japonais, dont la chaîne publique NHK, ont fait état de l'arrestation d'un homme soupçonné de tentative de meurtre. De nombreuses ambulances ont été dirigées vers l'usine de Mishima qui appartient à Yokohama Rubber Co., une entreprise spécialisée dans la fabrication de pneus pour camions et bus, selon son site web.

Des images aériennes diffusées par NHK montraient des secouristes et des véhicules d'urgence, notamment des camions de pompiers, stationnés à l'extérieur de l'usine. Les crimes violents sont relativement rares au Japon, pays qui affiche un faible taux d'homicides et une législation parmi les plus strictes au monde en matière d'armes à feu.

Cependant, des attaques à l'arme blanche et même des fusillades surviennent occasionnellement, comme l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en 2022. En 1995, une attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo avait fait 14 morts et des milliers de blessés. (jzs/ats)