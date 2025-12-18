brouillard
Jeffrey Epstein

Epstein: Ghislaine Maxwell tente de sortir de prison

NEW YORK CITY, NY - MARCH 15: Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell attend de Grisogono Sponsors The 2005 Wall Street Concert Series Benefitting Wall Street Rising, with a Performance by Rod Stewart a ...
Ghislaine Maxwell estime ne pas avoir bénéficié d'un «procès équitable» dans l'affaire Epstein.Image: Patrick McMullan

Ghislaine Maxwell tente à nouveau de sortir de prison

L'ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein a entamé une nouvelle procédure pour obtenir sa libération. Elle purge une peine de vingt ans pour exploitation sexuelle.
18.12.2025, 07:2718.12.2025, 07:27

Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein, a engagé mercredi devant un tribunal de Manhattan une nouvelle procédure. Elle entend faire annuler sa condamnation et obtenir sa libération de prison, selon des documents judiciaires.

Maxwell, qui purge une peine de vingt ans pour exploitation sexuelle, soutient qu'elle «n'a pas bénéficié d'un procès équitable de la part de jurés indépendants» et à «l'esprit ouvert».

«J'ai créé un monstre»: Les origines troubles de la fortune d'Epstein

«Si le jury avait eu connaissance des nouvelles preuves de collusion entre les avocats de la plaignante et le gouvernement visant à dissimuler des éléments et des fautes du parquet, il ne m'aurait pas condamnée», écrit-elle dans la requête qu'elle a elle-même déposée, sans passer par un avocat.

Théories du complot

Les procédures de ce type constituent souvent l'ultime recours pour faire annuler une condamnation et sont régulièrement rejetées par les juges. En octobre, la Cour suprême des États-Unis a déjà rejeté - sans donner de motif - le pourvoi de la Britannique de 63 ans contre sa condamnation pour exploitation sexuelle en 2022.

La mort de Jeffrey Epstein, pendu dans sa cellule à New York en août 2019, avant son procès pour crimes sexuels, a alimenté des théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

Un juge lève le secret sur des documents visant la complice d'Epstein

Une loi, adoptée par le Congrès américain et promulguée par le président Donald Trump après des mois de tactiques dilatoires, donne au ministère de la Justice jusqu'à vendredi pour publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais, sa complice et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires les concernant. (jzs/ats)

