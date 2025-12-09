brouillard
Levée de secret sur des documents visant Ghislaine Maxwell

NEW YORK CITY, NY - MARCH 15: Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell attend de Grisogono Sponsors The 2005 Wall Street Concert Series Benefitting Wall Street Rising, with a Performance by Rod Stewart a ...
Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell à New York en mars 2005.Image: Patrick McMullan

Un juge lève le secret sur des documents visant la complice d'Epstein

Un jugé fédéral américain a ordonné la levée du secret judiciaire sur la procédure contre Ghislaine Maxwell. Cette affaire ne cesse d'empoisonner la vie politique du pays.
09.12.2025, 18:0009.12.2025, 18:00

Le juge de New York, Paul Engelmayer, a justifié mardi le choix de rendre publics des témoignages recueillis par un grand jury concernant Ghislaine Maxwell, complice du criminel sexuel Jeffrey Epstein, par l'adoption récente d'une loi destinée à assurer la plus grande transparence dans ce dossier. La confidentialité de ces informations est normalement très protégée.

Epstein s'est bien suicidé en prison, seul et sans surveillance

Vendredi en Floride, un autre juge fédéral a pris une décision du même type et pour la même raison, dans la procédure criminelle visant Jeffrey Epstein, dans laquelle ce dernier avait été condamné en 2008 à une peine de prison.

La loi fait obligation au ministère de la Justice de rendre publique d'ici le 19 décembre l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais, sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires.

Théories du complot

Ce texte a été adopté par le Congrès et promulgué par Donald Trump, qui au départ s'y opposait vigoureusement. Rien ne dit toutefois que ces nouveaux documents contiendront de nouvelles révélations.

La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant un autre procès pour crimes sexuels, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

Nouvelles révélations dans l'affaire Epstein grâce à 18'000 mails

Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, a déçu ses partisans en les sommant de tourner la page, qualifiant désormais l'affaire de «canular» instrumentalisé par ses adversaires démocrates. (ag/ats)

