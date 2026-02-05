larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Jeffrey Epstein

L'ex-Premier ministre norvégien rattrapé par l'affaire Epstein

epa05052823 Thorbjorn Jagland, Secretary general of the Council of Europe, addresses the media after a meeting with Serbian Prime minister Aleksandar Vucic (unseen) on the sidelines of the 22nd Organi ...
Thorbjørn Jagland, l'ex-Premier ministre norvégien, en décembre 2015.Image: EPA

L'ex-Premier ministre norvégien rattrapé par l'affaire Epstein

Une enquête a été ouverte sur Thorbjørn Jagland pour des soupçons de «corruption aggravée» du fait de ses relations passées avec le criminel sexuel américain.
05.02.2026, 22:5505.02.2026, 22:56

Chef du gouvernement de 1996 à 1997, Thorbjørn Jagland était président du comité Nobel qui décerne le prix Nobel de la paix et secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment où il a tissé des liens avec Jeffrey Epstein dans les années 2010. Jeudi, la police norvégienne a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'ancien homme politique pour des soupçons de «corruption aggravée» du fait de ses relations passées avec le criminel sexuel américain.

L'Autorité nationale d'enquête et de poursuite des infractions économiques et environnementales, Økokrim, a indiqué dans un communiqué:

«Il existe des motifs raisonnables d'ouvrir une enquête, puisqu'il occupait les fonctions de président du comité Nobel et de secrétaire général du Conseil de l'Europe durant la période visée par les documents rendus publics.»

Sollicité, l'avocat de Thorbjørn Jagland, Anders Brosveet, n'a pas répondu dans l'immédiat. «De ce que nous savons, nous sommes sereins sur l'issue» de l'enquête, a-t-il dit au journal norvégien Verdens Gang (VG). «C'est avant tout dans l'intérêt de Jagland d'obtenir une clarification définitive de la part d'Økokrim, plutôt que de voir toute la meute médiatique mener chacun sa petite enquête privée», a-t-il ajouté.

Garantie pour l'achat d'un appartement

Selon VG, qui s'appuie sur les documents diffusés vendredi par le ministère américain de la Justice, Thorbjørn Jagland a sollicité une garantie du financier américain pour l'achat d'un appartement, sans que l'on connaisse l'issue de cette demande.

De nouvelles personnalités éclaboussées par l'affaire Epstein

Aujourd'hui âgé de 75 ans, l'intéressé a indiqué au journal que les prêts pour ses biens immobiliers avaient été tous obtenus auprès de la banque norvégienne DNB.

Celui-ci a par ailleurs séjourné chez Jeffrey Epstein à New York en 2018, ainsi qu'à Paris en 2015 et 2018, selon ces mêmes documents. Sa famille et lui avaient en outre prévu un voyage en 2014 sur l'île du criminel sexuel américain, mais ce voyage a finalement été annulé.

Thorbjørn Jagland avait dans le passé assuré que ses liens avec Epstein étaient «un aspect d'une activité diplomatique normale». Dimanche, il a indiqué au journal Aftenposten qu'il avait fait preuve «d'une erreur de jugement» en ayant cette relation. Certains de ses échanges avec Epstein ont par ailleurs fait des remous en Norvège.

«J'ai été à Tirana (Albanie) – filles extraordinaires», lui écrit-il dans un courriel en mai 2012. «Je ne peux pas continuer uniquement avec de jeunes femmes, comme tu le sais», lui dit-il aussi en janvier 2013.

Demande de levée d'immunité

L'ouverture d'une enquête «souligne la gravité de l'affaire», a commenté le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. A la demande d'Økokrim, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'il allait demander au Conseil de l'Europe de lever l'immunité dont Thorbjørn Jagland bénéficie au titre de ses fonctions de secrétaire général, occupées de 2009 à 2019.

Affaire Epstein: le WEF ouvre une enquête contre son directeur

«Il est important que toute la lumière soit faite sur cette affaire. L'immunité de Thorbjørn Jagland ne saurait faire obstacle à une enquête», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Espen Barth Eide.

De son côté, l'Institut Nobel avait indiqué mercredi attendre des explications de Thorbjørn Jagland, président du comité Nobel de 2009 à 2015, sur d'éventuels avantages financiers d'Epstein.

Plusieurs autres personnalités norvégiennes sont dans le collimateur du fait de leurs liens avec Epstein: la princesse héritière Mette-Marit, un couple de diplomates très en vue, Mona Juul (suspendue) et Terje Rød-Larsen (à la retraite), ainsi que le chef du Forum économique mondial, Børge Brende.

Le fils de la princesse de Norvège arrêté deux jours avant son procès

La simple mention du nom d'une personne dans ce dossier ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent l'existence de liens entre Epstein et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, de tels rapports. (ag/ats)

Plus d'articles sur l'affaire Epstein
Procès contre Maxwell: à 14 ans, des massages sexuels chez Epstein
Procès contre Maxwell: à 14 ans, des massages sexuels chez Epstein
Elle témoigne qu'Epstein l’a emmenée voir Trump quand elle avait 14 ans
Elle témoigne qu'Epstein l’a emmenée voir Trump quand elle avait 14 ans
Procès contre Ghislaine Maxwell: le prince Andrew doit-il trembler?
Procès contre Ghislaine Maxwell: le prince Andrew doit-il trembler?
de Renzo Ruf, Washington
Accusé d'abus sexuel, le prince Andrew passe à l'offensive
Accusé d'abus sexuel, le prince Andrew passe à l'offensive
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Claude déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux
L’extension du chatbot Claude, présentée par Anthropic, a provoqué une réaction immédiate des marchés, effaçant près de 300 milliards de dollars en Bourse.
Les Bourses mondiales ont connu mardi de fortes turbulences. Les titres de nombreuses entreprises de logiciels ont lourdement chuté, entraînés par les craintes suscitées par l’essor de l’intelligence artificielle. En cause, selon plusieurs experts : Anthropic, une entreprise spécialisée dans l’IA, qui a récemment présenté une extension pour son chatbot Claude.
L’article