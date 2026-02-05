bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Jeffrey Epstein

Affaire Epstein: le WEF ouvre une enquête contre Borge Brende

Børge Brende, President and CEO, World Economic Forum, Switzerland speaks in the Congress Hall at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Tuesday, January 20, ...
Børge Brende, président et directeur du WEF de Davos.Keystone

Affaire Epstein: le WEF ouvre une enquête contre son directeur

Le Forum de Davos veut clarifier les relations de Børge Brende avec le délinquant sexuel américain. Une enquête indépendante a été ouverte.
05.02.2026, 14:1505.02.2026, 14:17

Le Forum économique mondial (WEF) ouvre une enquête indépendante contre son président et directeur, Børge Brende. Il s'agit de clarifier ses relations avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, après des révélations indiquant qu'ils auraient été en contact.

Brende aurait participé à trois dîners auxquels Epstein était également présent, écrit jeudi l'agence de presse italienne Ansa. À cela s'ajoute une communication par e-mail et des SMS entre les deux hommes.

De nouvelles personnalités éclaboussées par l'affaire Epstein

La décision d'ouvrir une enquête souligne l'engagement du WEF «en faveur de la transparence et du maintien de l'intégrité», selon un communiqué. Dans le même temps, Børge Brende apportera son soutien et sa coopération et continuera à exercer ses fonctions de président et de directeur général.

Le Norvégien a lui-même déclaré avoir rencontré Jeffrey Epstein lors de réunions économiques. Il a affirmé ne pas avoir eu connaissance de son passé et de ses activités criminelles, mais a admis qu'il aurait pu vérifier plus minutieusement ses antécédents. Il regrette de ne pas l'avoir fait. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Un entretien avec Epstein publié par la Justice américaine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La directrice de la Comédie de Genève contre-attaque
Séverine Chavrier a déposé un recours contre la décision de la Fondation d'art dramatique (FAD) de ne pas reconduire son mandat, ainsi qu'une plainte pénale.
La directrice de la Comédie de Genève recourt contre la décision de la Fondation d'art dramatique (FAD) de ne pas reconduire son mandat qui se termine en juin 2027. Séverine Chavrier a aussi déposé une plainte pénale en janvier, estimant être victime d'une cabale.
L’article