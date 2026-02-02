bien ensoleillé
Norvège: Marius Borg Hoiby arrêté avant son procès pour viols

Princess Ingrid Alexandra s day of authority is celebrated with a party at the main library Oslo 20220616. ARCHIVE PHOTO Marius Borg Hoiby during the government s celebration of Princess Ingrid Alexan ...
Marius Borg Høiby va être placé en détention «en raison du risque de récidive».Image: www.imago-images.de

Le fils de la princesse de Norvège arrêté deux jours avant son procès

Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit, a été arrêté dimanche soir après de nouveaux soupçons. Il doit comparaître pour viols mardi à Oslo.
02.02.2026, 13:5502.02.2026, 13:55

Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège, a de nouveau été arrêté dimanche soir sur de nouveaux soupçons, a annoncé la police norvégienne lundi, à la veille de l'ouverture à Oslo de son procès pour viols.

«Marius Borg Høiby a été interpellé par la police dimanche soir, soupçonné d'atteintes à l'intégrité physique, de menaces avec un couteau et de violation d'une interdiction de contact», a indiqué dans un communiqué la police d'Oslo, sans désigner la ou les victimes supposées.

Cette Romande s'est retrouvée sur OnlyFans contre son gré, elle raconte

La police va demander son placement en détention pour quatre semaines «en raison du risque de récidive», a-t-elle précisé, en se refusant à tout autre commentaire.

Jusqu'à 16 ans de prison

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, Høiby doit déjà comparaître devant un tribunal d'Oslo pour répondre de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols, des violences physiques et psychologiques, et une infraction à la législation sur les stupéfiants.

Le jeune homme de 29 ans nie les faits les plus graves. Sept personnes sont des victimes présumées dans cette affaire, dont quatre pour des soupçons de viol alors qu'elles n'étaient pas en état de se défendre.

Cet horrible crime met en lumière un «grave problème» en Russie

Høiby a l'interdiction formelle d'entrer en contact avec elles. S'il est reconnu coupable des faits les plus graves déjà retenus contre lui, le fils de la future reine encourt jusqu'à 16 ans de prison.

Son procès doit se tenir jusqu'au 19 mars, le verdict étant attendu plusieurs semaines plus tard. (jzs/afp)

