Joe Biden choisit un date symbolique pour retirer ses troupes d'Afhanistan

Le retrait des forces américaines en Afghanistan coïncidera avec le 20e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre. Ces dernières avaient déclenché l’entrée de la nation dans ce qui allait devenir sa plus longue guerre.

Le président Joe Biden a tranché. Les troupes américaines resteront en Afghanistan au-delà de l'échéance du 1er mai fixée dans un accord avec les talibans.

Mais elles partiront «sans conditions» d'ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attentats de 2001 aux Etats-Unis.

Selon un responsable américain, ce départ serait «coordonné et simultané» avec celui des autres forces de l'Otan. Il a déclaré:

«Nous avons dit aux talibans, sans la moindre ambiguïté, que nous répondrons avec force à toute attaque contre les soldats américains pendant que nous procédons à un retrait ordonné et sûr

Talibans chassés du pouvoir

Les Etats-Unis sont intervenus en Afghanistan dans la foulée des attentats contre les tours jumelles de New York et le Pentagone. Ils ont rapidement chassé du pouvoir à Kaboul les talibans, accusés d'avoir accueilli le groupe djihadiste Al-Qaïda responsable des attentats et son chef Oussama ben Laden, mais se sont ensuite enlisés.

Pour mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire américaine, le précédent gouvernement de Donald Trump a conclu en février 2019 un accord avec les talibans.

Les pourparlers piétinent

Il prévoyait le retrait de toutes les forces américaines et étrangères avant le 1er mai prochain, à condition que les insurgés empêchent à l'avenir à tout groupe terroriste d'opérer depuis les territoires afghans qu'ils contrôlent. Le Pentagone a récemment émis des doutes sur le respect de cet engagement.

Les talibans devaient aussi entamer des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul. Ces pourparlers, ouverts en septembre, piétinent depuis et doivent être relancés à partir du 24 avril lors d'une conférence de paix en Turquie.

