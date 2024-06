Joe Biden multiplie les gaffes: la Maison-Blanche réagit

Enfin la Maison-Blanche s'était indignée ce week-end après la diffusion dans la sphère conservatrice et trumpiste d'une vidéo extraite d'une réunion politique à Los Angeles. On y voit Joe Biden paraissant égaré sur la scène, avant que son prédécesseur Barack Obama ne lui prenne le poignet et ne le guide vers la sortie.

Karine Jean-Pierre a indiqué que Joe Biden s'était sciemment écarté du groupe pour féliciter l'un des parachutistes , ce dont on se rend compte «en laissant la vidéo se poursuivre un peu plus longtemps».

Des «faux au rabais»: la Maison-Blanche s'est insurgée lundi contre la diffusion par le camp conservateur de vidéos censées prouver un déclin mental et physique du président américain. Des images tronquées et manipulées, assure-t-elle.

Les premières images de la saison 2 de «House of the dragon»

Les Italiens sont en larmes: «Les spaghetti, c'est de la merde!»

Samedi, première journée d’Euro 2024, la fondue a battu la goulache et les Albanais ont brisé des spaghetti sous les pupilles horrifiées des supporters italiens. La guerre, parfois, ça se mange. Et, en ces temps troublés, ça fait du bien par où ça passe.

Essayez seulement de glisser du cheddar dans une carbo ou d'affirmer face à un Valaisan que la fondue est une spécialité savoyarde. Vous pouvez commander une ambulance comme un Uber et saluer une dernière fois votre famille. Car la bouffe est une arme. Plus efficace qu'un doigt d'honneur contre un drapeau, plus sournoise qu'un missile balancé par surprise, plus courante qu'un duel à l'épée et bien plus cruelle que des huées dans un virage de stade.