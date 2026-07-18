averses modérées24°
DE | FR
burger
International
Politique

Le président argentin ne pourra pas rendre visite à Jair Bolsonaro

Argentina&#039;s President Javier Milei, left, hugs Brazilian former President Jair Bolsonaro during CPAC Brasil 2024, a conservative event, in Balneario Camboriu, Santa Catarina state, Brazil, Sunday ...
Le président argentin Javier Milei et Jair Bolsonaro sont très proches.Keystone

Le président argentin ne pourra pas rendre visite à Jair Bolsonaro

Javier Milei voulait profiter d'une visite au Brésil pour voir l'ex-président brésilien, désormais assigné.
18.07.2026, 17:3618.07.2026, 17:36

La Cour suprême du Brésil a refusé samedi d'autoriser une visite du président argentin Javier Milei à l'ancien président Jair Bolsonaro assigné à résidence pour tentative de coup d'État, selon la décision obtenue par l'AFP.

Javier Milei a annoncé qu'il participerait le 25 juillet à la convention du Parti libéral de Bolsonaro à São Paulo, où est prévue la proclamation officielle de la candidature du sénateur Flávio Bolsonaro, fils de l'ex-chef de l'État, selon la presse brésilienne.

Après son père, Eduardo Bolsonaro rattrapé par la justice

Mais le juge Alexandre de Moraes a décidé d'interdire toute visite à l'ancien président pendant 30 jours, une sanction infligée après la diffusion d'une lettre à la tonalité politique par l'intermédiaire de son fils Flávio, en violation d'une mesure conservatoire qui lui interdit de communiquer sur les réseaux sociaux, y compris à travers des tiers.

L'interdiction ne souffre des exceptions que pour les visites médicales, de physiothérapie et celles de ses avocats. Jair Bolsonaro, âgé de 71 ans, purge une peine de 27 ans de prison pour avoir ourdi un coup d'État en 2022 afin d'empêcher l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. L'ex-président (2019-2022) exécute sa peine à son domicile de Brasilia depuis mars, pour raisons de santé.

Le juge Moraes a également décidé qu'il ne pourrait pas non plus recevoir de visites à «finalité politico-électorale» avant les élections générales d'octobre, ni diffuser de messages politiques par quelque moyen que ce soit, même avec l'aide de tiers.

Bolsonaro retourne à l’hôpital pour une opération à l’épaule

Flávio Bolsonaro, qui affrontera en octobre le président sortant Lula, a qualifié cette interdiction générale de visites «d'abus» dans une vidéo sur X, accusant le juge Moraes d'agir par motivation politique.

Les avocats de Jair Bolsonaro avaient demandé l'autorisation que Milei lui rende visite le 25 juillet accompagné d'une délégation composée du ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, de la secrétaire générale de la présidence, Karina Milei, et d'un interprète.

Samedi, le juge Moraes a décidé que cette demande était devenue sans objet en raison de l'interdiction générale de visites en vigueur depuis la veille. (ats/blg/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Ils frôlent la place en avion de chasse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Turquie interpelle 119 suspects liés à l'Etat islamique
Les autorités turques ont interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI) lors d'une vaste opération menée dans 30 provinces. Les suspects sont accusés d'appartenir à l'organisation, d'en faire la propagande et de contribuer à son financement.
La police turque a interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI). L'opération a été menée à travers le pays, a indiqué samedi le ministère turc des Affaires étrangères.
L’article