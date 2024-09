New York est sur le point de tomber aux mains des Russes

Aucun de ces responsables n'a évoqué la question de la contraception et le texte n'a pas encore été rendu public. Elvira Aïtkoulova, une députée qui a co-écrit la proposition, avait assuré lundi que les idées défendues par les partisans du mouvement «Childfree» représentaient «un comportement destructeur» à même de mener au «dépeuplement» de la Russie.

«Une famille chaleureuse et nombreuse est la base d'un État fort»

«Il est proposé d'interdire la propagande du sans enfant et ce sur Internet, dans les médias, les films et dans les publicités», a indiqué sur Telegram Viatcheslav Volodine, le président de la Douma (chambre basse) avant l'examen du texte en commission mardi. Ce dernier a martelé:

Les députés russes entament mardi l'examen d' une proposition de loi interdisant la promotion de la vie sans enfants , sur fond de crise démographique, amplifiée par le conflit en Ukraine, et de tournant ultraconservateur pris par le Kremlin.

Plus de «International»

Ce car postal au départ de Sion est «le plus dangereux» de Suisse

Les plus lus

Six morts dans les inondations qui ont frappé le Japon

La saison des typhons balaie le Japon. Des glissements de terrain et de fortes pluies ont coûté la vie à six personnes ce week-end.

Six personnes sont mortes samedi et dimanche dans les inondations et glissements de terrain dans le centre du Japon, ont annoncé lundi les médias locaux, citant les autorités locales. Le département d'Ishikawa est frappé par des pluies diluviennes «sans précédent».