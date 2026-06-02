France: à 19 ans, il est jugé pour des viols commis dès son enfance

Un jeune adulte de 19 ans doit répondre depuis mardi devant la justice française de nombreux actes de violence sexuelle. Il en aurait commis une partie alors qu'il n'avait que six ans.

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Son procès s'est ouvert devant la cour d'assises des mineurs à Metz, dans l'est du pays. L'accusé s'en serait pris à sept fillettes et adolescentes de son entourage quand il était encore enfant. Né en 2007, il était donc mineur au moment des faits, qui se sont produits dans diverses localités de la Lorraine entre janvier 2013 et octobre 2023.

Le procès se tient sous le régime de la publicité restreinte jusqu'à vendredi. Seules les victimes, témoins de l'affaire, proches parents de l'accusé et les représentants des institutions s'occupant des enfants peuvent y assister.

En vertu de la loi française, un enfant de moins de 13 ans au moment des faits ne peut pas faire l'objet d'une privation de liberté pour ces actes-là mais d'une sanction éducative. En revanche, l'accusé risque la prison pour les faits commis après ses 13 ans.

Excuses attendues

Le jeune homme est accusé d'avoir agressé sexuellement ou violé à partir de 2013 deux de ses cousines, nées en 2007 et 2012, pendant plusieurs années, jusqu'en 2019, parfois avec violence (pincements, gifles ou coups de poing) ou encore sous la menace d'un couteau.

Plus tard, en 2022, alors qu'il est au lycée, une camarade l'accuse de l'avoir contrainte à des baisers et à des attouchements. L'année suivante, il aurait profité du demi-sommeil d'une autre camarade, chez des amis, pour lui imposer des caresses.

L'ado nie

Trois petites amies ont aussi dénoncé des attouchements ou rapports sexuels violents, commis sous la contrainte, avec par exemple des menaces de ternir leur réputation ou de diffuser des photos d'elles dénudées. Elles évoquent par ailleurs la menace d'une arme (couteau, rasoir) ainsi que des violences physiques en cas de refus.

D'après l'enquête, le jeune homme, qui nie les faits, est né dans une famille à la dynamique «pathologique».

En maternelle, il a fait preuve de violence envers des fillettes mais aussi ses enseignantes. En primaire, il lui est arrivé de venir à l'école avec un couteau et il a été exclu de deux établissements, puis de trois collèges.

Les experts estiment qu'il a une «absence d'aptitude empathique» conjuguée à un «déni des droits fondamentaux d'autrui», ce qui rassemble, selon eux, les «prémices d'un trouble psychopathique nécessitant une notable vigilance». L'enquête a révélé une grande consommation de pornographie.

Du côté de la défense, aucune déclaration ne sera faite avant le verdict, attendu vendredi. (ats/afp)