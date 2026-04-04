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Chine: un Français condamné pour trafic de drogue a été exécuté

Un Français condamné pour trafic de drogue a été exécuté en Chine

(160505) -- DONGGUAN, May 5, 2016 -- Photo taken on May 5, 2016 shows confiscated articles involved in a major drug smuggling case at the border detachment of Dongguan, south China s Guangdong Provinc ...
Le Français exécuté en Chine avait été reconnu coupable de trafic de méthamphétamine (photo d'illustration). Image: imago stock&people
Un Français a été exécuté en Chine après avoir été condamné à mort en 2010. Il avait été reconnu coupable de trafic de méthamphétamine.
04.04.2026, 21:5704.04.2026, 21:57

Un Français, condamné à mort en 2010 en Chine pour trafic de drogue, a été exécuté à Canton, dans le sud du pays, a annoncé samedi le ministère français des Affaires étrangères. Il a fait part de sa «consternation».

Ce Français de 62 ans, né au Laos, a été exécuté «malgré la mobilisation des autorités françaises, y compris pour obtenir une décision de clémence, à titre humanitaire, au bénéfice de notre compatriote», a dénoncé le ministère dans un communiqué, réaffirmant l'opposition de la France à la peine de mort «partout et en toutes circonstances» et appelant à «son abolition universelle». Le ministère ajoute:

«Nous regrettons particulièrement que la défense du condamné n'ait pas eu accès à la dernière audience au tribunal, ce qui constitue une violation des droits de l'intéressé»

Deuxième procès

Initialement condamné à la prison à vie suite à son arrestation en 2005, l'homme avait été rejugé après l'apparition «d'éléments nouveaux» et condamné à la peine de mort par un tribunal de Canton pour fabrication, transport, contrebande et trafic de méthamphétamine.

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Il était accusé de faire partie d'un réseau qui aurait produit de 1999 à 2003 en Chine des tonnes de cette drogue synthétique. Selon des chiffres de l'association Ensemble contre la peine de mort (ECPM) de 2025, il faisait partie des quatre Français condamnés à mort dans le monde.

Dans son dernier rapport sur la peine de mort en 2024, Amnesty International estime que la Chine est «le pays au monde ayant procédé au plus grand nombre d'exécutions», avec des «milliers de personnes condamnées à mort et exécutées» chaque année. La Chine ne publie cependant pas de statistiques officielles sur le recours à la peine de mort, classées secret d'État. (btr/ats)

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