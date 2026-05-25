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La reine Margrethe du Danemark a été hospitalisée

La reine danoise Margrethe est hospitalisée pour un important hématome à la hanche (archives).
Agée de 86 ans, Margrethe a fait une chute.Keystone

La reine Margrethe du Danemark a été hospitalisée

A la suite d'une chute, l'ex-souveraine du pays souffre d'un grave hématome.
25.05.2026, 18:5525.05.2026, 18:55

La reine Margrethe, âgée de 86 ans et qui a renoncé au trône du Danemark il y a deux ans, est hospitalisée pour un important hématome à la hanche consécutif à une chute, a annoncé lundi le palais royal.

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Un scanner a révélé «une importante accumulation de sang au niveau de la hanche, suite à une chute», écrit le palais dans un communiqué.

La reine, qui a abdiqué en faveur de son fils aîné Frederik, devrait rester hospitalisée au Rigshospitalet de Copenhague pendant plusieurs jours. Elle «se porte bien compte tenu des circonstances», ajoute le palais.

La reine Margrethe avait subi une angioplastie mi-mai, la contraignant déjà à plusieurs jours d'hospitalisation.

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Très populaire auprès des Danois pour avoir subtilement modernisé la monarchie, Margrethe a été confrontée à de multiples problèmes de santé ces dernières années.

Elle avait longtemps affirmé qu'elle n'abdiquerait jamais, mais une importante opération du dos en 2023 l'a amenée à changer d'avis. Fumeuse invétérée pendant une grande partie de sa vie, Margrethe est connue pour son intérêt marqué pour les arts. (ats/afp)

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