assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
International
Justice

Attaque à la pride de Berlin: un laxisme judiciaire dénoncé

Flowers and rainbow flags placed in front of the Brandenburg Gate commemorating the victims of a car attack on Saturday&#039;s Pride March in Berlin, Germany, Monday, July 27, 2026. (AP Photo/Markus S ...
Une femme est décédée et 29 personnes ont été blessées suite à l'attaque samedi soir en marge de la marche des fiertés.Keystone

Attaque à la pride de Berlin: une «catastrophe» judiciaire dénoncée

Le laxisme judiciaire dont l'assaillant aurait fait l'objet est pointé après le drame qui a fait un mort et 29 blessés dans la capitale allemande.
27.07.2026, 14:3227.07.2026, 14:32

Après l'attaque contre la gay pride de Berlin, la polémique sur un éventuel laxisme de la justice enfle lundi en Allemagne, l'auteur présumé ayant été en liberté malgré son casier judicaire chargé, sa radicalisation et son appartenance au milieu islamiste.

Tué dimanche soir par la police, au lendemain de l'attaque, le suspect, Abdul Ballout, un citoyen allemand d'origine libanaise de 21 ans, avait été condamné en mai à une peine privative de liberté pour avoir tenté de rejoindre le groupe jihadiste Etat islamique en Syrie via le Liban. Mais il n'avait pas été incarcéré car le parquet avait pris en compte ses six mois de détention provisoire en Allemagne et ses trois mois de prison au Liban.

Berlin: le suspect de l’attaque près de la gay pride tué par la police

«Les libertés individuelles des extrémistes et islamistes déjà connus de la justice ne doivent plus être surévaluées à partir du moment où il y a un danger pour la vie d'autres personnes», a asséné le député conservateur Marc Henrichmann, président de la commission parlementaire de contrôle des services de renseignement, cité par le quotidien Handelsblatt.

La responsabilité des juges mise en cause

Dans les colonnes du même journal, le président de la Fédération des officiers allemands de la police criminelle, Dirk Peglow, affirmait de son côté que «pour une personne présentant un tel potentiel de dangerosité la sortie de détention ne devait pas marquer la fin de l'attention de l'État».

Le ministre de l'intérieur de l'Etat régional de Bavière (sud), Joachim Herrmann, a qualifié de «catastrophe» la décision du tribunal berlinois de condamner à de la prison avec sursis (un an et dix mois) l'auteur présumé de l'attentat. «Les juges qui ont à se prononcer sur de tel cas doivent avoir pleinement conscience de la responsabilité qu'ils assument pour la sécurité d'autres personnes», a-t-il dit.

Attaque à la pride de Berlin: voici tout ce qu'on sait

Une femme est décédée et 29 personnes ont été blessées suite à l'attaque samedi soir à la voiture-bélier et à l'arme blanche dans la capitale allemande, en marge de la marche des fiertés. Le suspect, identifié dans la nuit, a été cerné dans un jardin ouvrier, où il a été abattu par la police après avoir couru en direction des agents «muni d'une arme blanche», selon la police. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Cuba accuse Washington de mener une «politique génocidaire»
Le président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé dimanche la politique de «pression maximale» menée par les Etats-Unis contre l’île, accusant Washington de vouloir asphyxier la population pour «s’approprier le pays».
Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a dénoncé dimanche la «politique génocidaire» de Washington envers Cuba. Il a également accusé les Etats-Unis de vouloir «s'approprier le pays».
L’article