Une femme est décédée et 29 personnes ont été blessées suite à l'attaque samedi soir en marge de la marche des fiertés. Keystone

Attaque à la pride de Berlin: une «catastrophe» judiciaire dénoncée

Le laxisme judiciaire dont l'assaillant aurait fait l'objet est pointé après le drame qui a fait un mort et 29 blessés dans la capitale allemande.

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Après l'attaque contre la gay pride de Berlin, la polémique sur un éventuel laxisme de la justice enfle lundi en Allemagne, l'auteur présumé ayant été en liberté malgré son casier judicaire chargé, sa radicalisation et son appartenance au milieu islamiste.

Tué dimanche soir par la police, au lendemain de l'attaque, le suspect, Abdul Ballout, un citoyen allemand d'origine libanaise de 21 ans, avait été condamné en mai à une peine privative de liberté pour avoir tenté de rejoindre le groupe jihadiste Etat islamique en Syrie via le Liban. Mais il n'avait pas été incarcéré car le parquet avait pris en compte ses six mois de détention provisoire en Allemagne et ses trois mois de prison au Liban.

«Les libertés individuelles des extrémistes et islamistes déjà connus de la justice ne doivent plus être surévaluées à partir du moment où il y a un danger pour la vie d'autres personnes», a asséné le député conservateur Marc Henrichmann, président de la commission parlementaire de contrôle des services de renseignement, cité par le quotidien Handelsblatt.

La responsabilité des juges mise en cause

Dans les colonnes du même journal, le président de la Fédération des officiers allemands de la police criminelle, Dirk Peglow, affirmait de son côté que «pour une personne présentant un tel potentiel de dangerosité la sortie de détention ne devait pas marquer la fin de l'attention de l'État».

Le ministre de l'intérieur de l'Etat régional de Bavière (sud), Joachim Herrmann, a qualifié de «catastrophe» la décision du tribunal berlinois de condamner à de la prison avec sursis (un an et dix mois) l'auteur présumé de l'attentat. «Les juges qui ont à se prononcer sur de tel cas doivent avoir pleinement conscience de la responsabilité qu'ils assument pour la sécurité d'autres personnes», a-t-il dit.

Une femme est décédée et 29 personnes ont été blessées suite à l'attaque samedi soir à la voiture-bélier et à l'arme blanche dans la capitale allemande, en marge de la marche des fiertés. Le suspect, identifié dans la nuit, a été cerné dans un jardin ouvrier, où il a été abattu par la police après avoir couru en direction des agents «muni d'une arme blanche», selon la police. (jzs/ats/afp)