«Harris, c'est une dynamique fascinante. Pendant la campagne de 2020, elle s'est positionnée légèrement à gauche, mais pas aussi à gauche que Bernie Sanders ou la sénatrice Elizabeth Warren. Or elle était bien plus à gauche que ne l'était Joe Biden. Et ensuite, après avoir choisi Harris comme colistière, Biden s'est à son tour positionné comme le président le plus à gauche des démocrates.»