De prime abord, la maison située sur Malibu Road est relativement sobre. Le rappeur Ye en a fait son terrain de jeu. oppenheim group

Kanye West a vendu son «bunker» éventré pour une fortune

Il lui aura fallu moins d'une semaine pour que l'ancien «bunker» dévasté du truculent rappeur trouve un nouveau propriétaire, pour la modique somme 31 millions de dollars. Retour sur une histoire déjantée.

31 millions dollars, c'est loin, bien loin des 75 millions auxquels était estimé ce petit bijou d'architecture au moment de sa vente en 2020. Ceci dit, le tout nouvel acquéreur de cet impressionnant bloc de béton sur Malibu Road n'a aucunement l'intention d'y habiter: pour Andrew Mazzella, il s'agit de se faire de l'argent.

L'ancien pêcheur de 38 ans, basé dans le Montana et fraîchement reconverti dans l'immobilier de luxe, a confié au Wall Street Journal qu'il prévoyait d'achever les travaux de cette somptueuse bâtisse jamais terminée pour la revendre deux fois plus cher - entre «55 et 65 millions de dollars».

Pour rappel, ce pauvre bunker a connu une histoire tourmentée. Conçue il y a plus de dix ans par Tadao Ando, un architecte japonais en vogue chez les ultra-riches, cette énormité de béton avait été rachetée par Kayne West en 2021 pour 57,3 millions de dollars. Un bien rare et prisé, puisqu'il n’existe qu’une poignée de maisons privées conçues par le célèbre Japonais aux Etats-Unis.

La construction d'environ 370 mètres carrés, pourvue de quatre chambres, sera remise sur le marché deux ans plus tard seulement - non sans que le rappeur ne la «ravage» entièrement au passage, au milieu des polémiques concernant son comportement erratique et ses propos antisémites.

La maison au moment de son acquisition par le financier Richard Sachs, qui en a fait un espace pour ses œuvres d'art. gmsllp

Une vue sur le garage, depuis la route. gmsllp

La propriété a nécessité 1200 tonnes de béton, 200 tonnes d'armatures en acier et 12 pylônes massifs enfoncés à plus de 18 mètres dans le sable. tiktok: the new yorker

«Ce n'est pas seulement une maison. C'est comme un tableau cubiste de Picasso, très important et très rare», selon son ancien propriétaire, Richard Sachs. tiktok: the new yorker

Un étrange projet architectural

Selon une enquête approfondie du New Yorker l'an dernier, Ye aurait acheté cette perle d'architecture pour la «remixer» à sa guise. Une sorte de joujou géant pour grand enfant à vocation de destruction, en somme. Sa moitié, l'architecte de formation Bianca Censori, a débauché l'entrepreneur Tony Saxon en septembre 2021 pour travailler sur la maison.

Le mot d'ordre? «Simple, frais et épuré», aurait réclamé Kanye West dans un texto.

«Dans une tentative de créer son propre langage minimaliste, West aurait dit à l'entrepreneur qui a travaillé sur la maison qu'il ne voulait ni cuisine, ni salle de bain, ni climatisation, ni fenêtres, ni luminaires, ni chauffage» Le magazine Architectural Digest

Au fur et à mesure des impulsions de son propriétaire, la résidence s'est donc vue dépouillée de tous les éléments familiers qui font une maison normale, des portes à la plomberie, en passant par le chauffage. Sans oublier les escaliers (contre lesquels Kanye West a pris position publiquement), bientôt remplacés par des blocs en mousse pour en faire un «toboggan géant». Lequel ne verra finalement jamais le jour.

Un ouvrier en train de détruite une balustrade en verre, sur la maison de Malibu Road. capture d'écran vidéo: tony saxon pour le new yorker

Quant à l'expérience de Tony Saxon sur la maison Malibu Road, qui a duré environ six semaines, elle fait désormais l'objet d'un procès, centré sur une prétendue sous-rémunération et une blessure au dos, indique le New Yorker.

Alors que la maison de Malibu est aujourd'hui réduite à l'état de charpente (ce qui, compte tenu de la vision artistique polarisante de Kanye West, était peut-être son objectif de départ), c'est à son nouveau propriétaire qu'il incombera d'en refaire un lieu habitable.

La façade donnant sur le bord de mer, avant que Kanye West ne retire les intérieurs. The Oppenheim Group

Aujourd'hui, la bâtisse n'est plus qu'un champ de ruines.

Sans fenêtres ni chauffage. capture d'écran tiktok

Un défi à la hauteur du promoteur Andrew Mazzella, ce collectionneur de voitures de luxe à ses heures perdues doté d'une «grande personnalité» autoproclamée, qui a déclaré au WSJ qu'il prévoyait de déménager à Malibu une grande partie de l'année pour achever le projet.

«J'ai peut-être quelques tatouages de plus que la plupart des gens du coin, mais à part ça, je m'intégrerai probablement parfaitement» Andrew Mazzella, au Wall Street Journal

Du courage, du sens de l'humour... et de la persévérance. L'entrepreneur en aura sans doute bien besoin, car il n'est sans doute pas au bout de ses surprises.