Ce geste de la présidente suisse a choqué un journal britannique

Voici ce dont on accuse le fondateur du forum de Davos

On a trompé Zalando pour dévoiler une arnaque à la basket

La cérémonie, à laquelle ont assisté de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier, a déjà été entachée de polémiques plus tôt dans la semaine, lorsque des touristes avaient pris des selfies avec la dépouille du souverain pontife en présence des fidèles en deuil. Selon le Daily Mail, les responsables politiques auraient dû retenir la leçon. Au lieu de cela, certains auraient, eux aussi, dégainé leur téléphone portable pour immortaliser le passage du cercueil.

Plus de «International»

Le Valais s'est vengé des Français sur la raclette et on y était

Voici ce que les Romands achètent le plus chez Coop

Les plus lus

Iran: une explosion fait plus de 700 blessés dans un port

Une explosion dans un port du sud du pays a fait au moins 700 blessés samedi en Iran. La télévision d'État n'a pour l'heure pas précisé l'origine du sinistre.

Une «puissante explosion» en Iran a fait samedi au moins cinq morts, et plus de 700 blessés, dans un port clé du sud du pays, ont rapporté les médias d'Etat, précisant qu'une enquête avait été ouverte sur les causes du sinistre, encore indéterminées.